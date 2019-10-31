Сбербанк произвел более 60 млн рублей страховых выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Сбербанк рассмотрел все обращения от пострадавших в наводнении в Иркутской области и завершил страховые выплаты по 225 заявлениям. Для клиентов по накопительному страхованию жизни был введен льготный годовой период, в течение которого они могут не вносить очередные взносы по полисам.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк максимально быстро отреагировал на трагедию, которая произошла этим летом в Иркутской области, и принял решение об оказании помощи пострадавшим. СК ʺСбербанк страхованиеʺ первой на страховом рынке начала производить выплаты клиентам, жилье которых застраховано в компании. Режим ЧС был объявлен в регионе в четверг, 27 июня, а уже в понедельник, 1 июля, первые клиенты получили страховое возмещение. Сбербанк завершил выплаты по 225 поступившим обращениям, в том числе по девяти обращениям от корпоративных клиентов. Общая сумма страховых выплат составила 60,4 млн рублей. Заявления на страховые выплаты еще продолжают поступать, но это уже единичные обращения. Решения о выплатах по каждому новому обращению будут приняты также оперативно».

Выплаты по договорам страхования имущества граждан производились в упрощенном порядке на основании минимального пакета документов — копии паспорта и расчетного счета для перечисления денег.

Помимо этого, для клиентов, пострадавших от наводнения, СК «Сбербанк страхование жизни» ввела льготный период по договорам накопительного страхования жизни. Клиенты на год освобождены от уплаты очередных взносов, при этом их договоры НСЖ продолжают действовать на первоначальных условиях.