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Росреестр разрабатывает пути решения использования участков в Центральной экологической зоне Байкальской природной

31 октября 2019

В настоящее время местное население, проживающее в границах национальных парков, лишено возможности приватизировать и полноценно использовать земельные участки. На совещание в Москве Росреестр разрабатывает пути решения этой проблемы, сообщает пресс-служба Росреестра по Иркутской области.

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Совершенствование законодательства позволит правообладателям оформить право собственности на существующие объекты недвижимости в национальных парках, а органам местного самоуправления – исполнить социальные обязательств перед местными жителями, в том числе в части строительства на этих территориях социальных и инфраструктурных объектов, на которые выделяются средства федерального бюджета.

Для выработки согласованных позиций членами рабочей группы принято решение о подготовке конкретных предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

«Байкальская природная территория является лидером по количеству ограничений использования земельных участков, находящихся в ее пределах. В то же время в границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории входит 78 населенных пунктов Приангарья. Важно, чтобы нормальные условия жизнедеятельности граждан в этих поселениях были обеспечены, в том числе, на законодательном уровне», - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.


/ СИА /
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