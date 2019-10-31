Экономисты считают, что нацпроекты не ускоряют рост ВВП

В предстоящие пять лет нацпроекты увеличат российское ВВП лишь на 0,1–0,2 пункта, подсчитали в Oxford Economics. Мешает национальным проектам повысившаяся ставка НДС, при помощи которой и финансируются проекты, пишет «РБК» с отсылкой на эксперта Oxford Economics.

Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их стимулирующий эффект на ежегодный рост ВВП составит пренебрежимо малые 0,1–0,2 пунка в предстоящие пять лет, утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, датированной 28 октября.

Выгоды уравновесятся ростом налоговой нагрузки

В среднесрочной перспективе даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах, констатируют авторы.

Источниками финансирования нацпроектов являются примерно в равной пропорции повышение ставки НДС и дополнительные госзаимствования. За счет повышения налога правительство соберет более 600 млрд руб. доходов в год, но эта мера затормозила экономику в 2019 году. По данным за девять месяцев 2019 года, поступления НДС обеспечили 57,5% ненефтегазовых доходов бюджета.

Нацпроекты идут медленно

По состоянию на начало октября в нацпроекте «Жилье и городская среда», который предусматривает увеличение жилищного строительства в полтора раза к 2024 году, потрачено 57% средств федерального бюджета, заложенных на 2019 год.

На нацпроект «Безопасные дороги» — 56%.

На комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 46%.

Всего федеральный бюджет за девять месяцев 2019 года потратил 284 млрд из 563 млрд руб., заложенных на 2019 год по этим трем капиталоемким нацпроектам, или около 50%.

Общий уровень исполнения федеральных расходов на 12 нацпроектов и план модернизации инфраструктуры составляет 55,7% (чуть более 1 трлн руб.) к началу октября, следует из данных Казначейства.

«Прорыва не будет»

Если эффективность реализации нацпроектов окажется выше ожиданий, чистый вклад в рост ВВП может увеличиться до 0,4–0,5 пункта, признает эксперт, но в любом случае «национальные проекты не дадут прорыва с точки зрения российской модели роста, до тех пор пока институциональная среда продолжает сдерживать производительность, а население в трудоспособном возрасте сокращается».

Эффекты не прояснены

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1,3–1,7% роста в 2019–2020 годах до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.

Но экономические институты даже в официальных заключениях на проект бюджета 2020–2022 годов высказывают сомнения в связи с этим. В отзыве экономического факультета МГУ под руководством Александра Аузана говорится, что заложенный в приоритетных национальных проектах потенциал стимулирования экономики не превышает 0,3–0,6 п.п. дополнительного прироста ВВП в год. «Механизм реализации национальных проектов пока в полной мере не заработал и, судя по всему, дает серьезные системные сбои», — утверждают ученые МГУ.



Вклад нацпроектов в динамику экономического роста до сих пор остается неясным, указывают в Российском экономическом университете им. Плеханова. Требуются обоснованные расчеты мультипликативного эффекта по каждому нацпроекту, однако таких расчетов до сих пор нет, отмечают там.