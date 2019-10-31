ВСЖД увеличит перевозку грузов в связи со строительством новых предприятий в Приангарье

В связи с модернизацией существующих и строительством новых промышленных предприятий намечаются точки роста и для Восточно-Сибирской магистрали, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В целях увеличению грузовой базы на дороге проводятся работы по увеличению пропускной и перерабатывающей способности станций БАМа и Транссиба: Лена Восточная, Новая Чара, Братск, Усть-Илимск, Касьяновка.

За 9 месяцев 2019 года положительная динамика наблюдается у таких предприятий, как Коршуновский ГОК (+15 % к аналогичному периоду прошлого года), Янгелевский ГОК (+ 25 %), АО «РН-Транс» (+2 %), ООО «Иркутская нефтяная компания (погружено в 8 раз больше, чем в 2018 году), Ангасольский щебеночный завод (+ 23 %), ООО «КНАУФ ГИПС Байкал» (+15 %), ООО «Тыретский солерудник» (+ 18 %), ООО «Тимлюйский цементный завод» (+ 22 %), ООО «Угольный разрез» (+ 15 %).

23 октября со ст. Челутай, примыкающей к Тугнуйскому месторождению, был вывезен рекордный объем угля – 577 вагонов, тогда как среднесуточная погрузка в 2019 году составляла порядка 388 вагонов. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию руководства ВСЖД и предприятий Тугнуйского района.

Согласно прогнозу погрузка АО «Разрез Тугнуйский» в октябре 2019 увеличится на 11,6 % по отношению к 2018. В настоящее время пересматривается единый технологический процесс, который позволит увеличить перерабатывающую способность подъездного пути до 512 вагонов в сутки. Это привлечет дополнительные объемы погрузки угля в течение 2020 года.

Планируемое наращивание и расширение производства ООО «Иркутская нефтяная компания» открывает перспективу роста погрузки уже в 2020 году практически на 50%.