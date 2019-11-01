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В России планируют вернуть типовое проектирование

1 ноября 2019

Минстрой РФ начал формировать современный институт типового проектирования. Об этом заявил на пленарном заседании 100+ Forum Russia министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Сообщает "Российская газета".

В теории, муниципалитеты и регионы могут брать проекты из реестра проектной документации. Но на деле получается, что сначала строят объект, а после заносят его в реестр, потому что без внесения в реестр невозможно стать участником федеральной инвестиционной программы.

- Сейчас мы пытаемся эту пирамиду перевернуть, - пояснил глава ведомства. - В этом нам должны помочь научные институты. Там должны быть богатые библиотеки типовых проектов, актуализирующихся по мере появления новых материалов и технологий. Можно брать и привязывать к конкретной территории. Это облегчит строительство, ускорит принятие решений. Обычно слово "типовое" пугает, сразу вспоминается фильм "Ирония судьбы". Но за полтора года работы министром я побывал во многих регионах и убедился, что проекты реализуются неплохие, интересные и внешне, и технологически.


/ СИА /
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