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70% российских работников поддерживают вакцинацию от гриппа

31 октября 2019

Почти 70% российских работников уже вакцинировались или планируют сделать прививки от гриппа этой осенью. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» опросила сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 68% привились или планируют это сделать в преддверии эпидемии гриппа. Почти треть (32%) не собираются прививаться. Из них 45% считают, что не заболеют гриппом, 28% имеют различные противопоказания к вакцинации, 11% признались, что не доверяют этому методу защиты и предпочитают другие. Кроме того, 9% плохо перенесли прививку в прошлый раз, поэтому решили не рисковать, а 7% отметили, что у них нет времени, чтобы пройти вакцинацию.

В то же время 87% опрошенных руководителей сказали, что не против были бы отпустить работников на час для вакцинации. При этом из них 24% управленцев поступают так уже более двух лет, 13% – более четырех.

«Вакцинация не исключает болезнь, а уменьшает риск заражения. После прививки от гриппа антитела смогут распознать инфекцию, не допуская развития ее тяжелых форм, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».


/ СИА /
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