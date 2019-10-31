Количество врачей сократилось в 54 регионах России

Число врачей сокращается, в двух регионах России за год число врачей сократилось более чем на 50%. эксперты связывают внутреннюю миграцию специалистов с социальными причинами и зарплатами, сообщает «РБК».

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показала:

Республика Бурятия - 59%

Новосибирская область - 58%

Томская область - 18%

Кемеровская облась - 17,3%

Якутия -17,2%

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476. Омская область показала прирост в 303% — с 7930 до 32781 врача.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр.



По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно «майскому указу» Путина зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. На совещании с Путиным министр Скворцова сообщала, что Минздрав совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.