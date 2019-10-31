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В связи с ремонтными работами в Иркутске перекроют движения на 3 улицах

31 октября 2019

В Иркутске из-за ремонта временно перекроют проезд на улицах Грязнова, Напольной и Красноказачьей. Иркутскэнерго приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит водителей планировать свой маршрут заранее и быть аккуратнее на дорогах.  

Для вскрытия тепловой сети и ее ремонта в период с 08:00 01.11.2019г. до 08:00 15.11.2019г. будет перекрыто движение по проезжей части улицы Грязнова в районе дома №13 по улице Дзержинского.

Помимо этого, из-за работ по устранению провалов асфальта на тепловые сети, c 20:00 01.11.2019г. до 06:00 02.11.2019г. будет закрыто движение по улице Напольная - от улицы Слюдянская до улицы Тулунская.

Также, перекроют движение транспорта по улице Красноказачья от здания №10 до здания №16. там в период с 08:00 01.11.2019г. до 20:00 31.12.2019г. будет строится новый участок тепловой сети.

 


/ СИА /
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