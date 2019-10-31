31 октября в Сибэкспоцентре начал работу «Байкальский ювелирный салон»

На выставке «Байкальский ювелирный салон» вы сможете увидеть признанных ювелиров из разных стран мира, посмотреть на настоящие произведения искусства и приобрести и с хорошей скидкой.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступила руководитель департамента организации выставок выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова: «Поздравляю с открытием! Выставка – это площадка для демонстрации новой продукции, для обмена опытом, для налаживания деловых контактов. В течение пяти дней каждый сможет ознакомиться с талантливыми работами как начинающих, так и известных камнерезов и ювелиров. Абсолютно каждый гость сможет посетить творческие встречи и лекции, которые состоятся в рамках деловой программы выставки».

Также слово было предоставлено художнику-ювелиру, камнерезу, скульптору из Санкт-Петербурга Сергею Александровичу Фалькину: «Очень радостно, что мероприятие состоялось в очередной раз. Есть очень большая надежда, что это событие будет повторяться вновь и вновь, что оно станет доброй традицией. В прошлом году к нам приезжали участники из Японии, нынче нас посетил Крис Добрански из Канады, а также мастера из Монголии. И это очень радует! Сама экспозиция меняется, и растет интерес к нашему делу».

Главный художник Санкт-Петербуржского ювелирного дома «Anna Nova» Роберт Робертович Мельников отметил: «Я уже был в прошлом году на выставке, и с большим удовольствием приехал к вам вновь. Не может не радовать, что ряды участников в конкурсе «Серебряный бабр» растут, и уровень становится выше. Я привез показать и наши работы, большое спасибо за приглашение!»

Следующим на сценическую площадку был приглашен ведущий ювелир России Ильгиз Фазулзянов: «Поздравляю с открытием третьей выставки! Благодаря организаторам этого мероприятия я надеюсь, что на байкальской земле появится огромное количество мастеров, которые будут удивлять всю нашу страну и зарубежные страны. Больших вам успехов!»

Важно отметить, что в рамках выставки стартовал международный конкурс камнерезного мастерства и ювелирного искусства «Серебряный Бабр». Он направлен на повышение мастерства ювелиров и камнерезов в области создания высокохудожественных произведений путем проведения цикла лекций высококвалифицированных профессионалов, а также демонстрации произведений признанных мастеров из других регионов. Это взаимный обмен опытом для начинающих мастеров. В задачи данного конкурса входит популяризация Иркутска как регионального центра камнерезного и ювелирного искусства. С работами участников конкурса может ознакомиться любой гость выставки. Витрины с изделиями расположены около сценической площадки.

Также на выставке состоится традиционный конкурс детского рисунка «Украшение для мамы» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Работы, прошедшие отборочный тур и размещенные в зоне сценической площадки, сможет посмотреть любой желающий.

Мероприятие собрало более 40 лучших производителей отрасли из разных городов и регионов России - Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Костромы, Новосибирска, Красноярска, Дагестана, а также из Армении, Израиля и других стран.

У гостей выставки есть уникальная возможность приобрести продукцию напрямую от заводов-изготовителей за приемлемые цены. Кроме того, у каждого есть шанс получить приятные бонусы в виде скидок до 50%. Посетив выставку «Байкальский ювелирный салон», моно порадовать себя приятным изысканным подарком.

«Байкальский Ювелирный Салон» ждет вас с 31 октября по 4 ноября с 10 до 19 часов.