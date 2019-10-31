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Дума Иркутска увеличила бюджет города на 1,2 миллиарда рублей

31 октября 2019

На 1,2 млрд. рублей увеличена доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год. Соответствующее решение принято Думой Иркутска. Как сообщила заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, прогноз налоговых и неналоговых доходов увеличен в 2019 году на 123 млн. рублей. Налоговые доходы увеличиваются на 6 млн. рублей, неналоговые - на 117 млн. рублей.

Также учтено изменение объема межбюджетных трансфертов в сторону увеличения на 1 млрд. 144 млн. рублей. В том числе сумма федеральных средств составила 954 млн. рублей. В структуре этих средств субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог увеличиваются на 589 млн. рублей. Учтены средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 406 млн. рублей, в том числе 41 млн. из областного бюджета и 365 млн. - из Фонда содействия ЖКХ (федеральный бюджет). Предусмотрены иные субсидии в объеме 820 тысяч рублей.

Кроме того, на 148 млн. рублей увеличен объем субвенций на осуществление государственных полномочий. Из них 112 млн. дополнительно предусмотрено бюджету Иркутска на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах (заработная плата учителей и воспитателей), что, в соответствии с законодательством, финансируется из бюджета Иркутской области. 30 млн. рублей дополнительно предусмотрено на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (школьное питание). 5 млн. рублей предусмотрено на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В результате этих изменений доходная часть бюджета Иркутска в 2019 году увеличена на 1 млрд. 267 млн. рублей. На эту же сумму увеличена расходная часть.

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы, средства от перераспределения бюджетных ассигнований, полученной в ходе исполнения бюджета экономии направлены на социальную сферу, городское хозяйство, реконструкцию канализационно-очистных сооружений, содержание улично-дорожной сети в зимний период, техническое присоединение строящихся объектов к инженерным сетям, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, приобретение оборудования для объектов образования. Более 27 млн. рублей запланировано в целях компенсации "Иркутскэнергосбыту" потери тепловой энергии в муниципальных сетях микрорайона Зеленого. На ликвидацию возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть до конца года на муниципальных инженерных сетях, дополнительно предусмотрено 1,5 млн. рублей.

В результате изменений доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год утверждена в объеме 21 млрд. 465 млн. рублей, расходная - 22 млрд. 565 млн. рублей. Дефицит бюджета сохраняется в сумме 1, 1 млрд. рублей.

Вместе с тем депутаты не согласовали изменения трех муниципальных программ "Дороги города Иркутска", «Формирование комфортной городской среды» и "Эко-логичный город", которые будут обсуждаться повторно в ноябре.

Проект корректировок бюджета города на 2019 год был одобрен постоянной комиссией Думы Иркутска по экономической политике и бюджету с учетом вышеуказанных поправок, внесенных заместителем председателя Думы Иркутска Виталием Матвийчуком.

 


/ СИА /
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