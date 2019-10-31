Дума Иркутска увеличила бюджет города на 1,2 миллиарда рублей

На 1,2 млрд. рублей увеличена доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год. Соответствующее решение принято Думой Иркутска. Как сообщила заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, прогноз налоговых и неналоговых доходов увеличен в 2019 году на 123 млн. рублей. Налоговые доходы увеличиваются на 6 млн. рублей, неналоговые - на 117 млн. рублей.

Также учтено изменение объема межбюджетных трансфертов в сторону увеличения на 1 млрд. 144 млн. рублей. В том числе сумма федеральных средств составила 954 млн. рублей. В структуре этих средств субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог увеличиваются на 589 млн. рублей. Учтены средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 406 млн. рублей, в том числе 41 млн. из областного бюджета и 365 млн. - из Фонда содействия ЖКХ (федеральный бюджет). Предусмотрены иные субсидии в объеме 820 тысяч рублей.

Кроме того, на 148 млн. рублей увеличен объем субвенций на осуществление государственных полномочий. Из них 112 млн. дополнительно предусмотрено бюджету Иркутска на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах (заработная плата учителей и воспитателей), что, в соответствии с законодательством, финансируется из бюджета Иркутской области. 30 млн. рублей дополнительно предусмотрено на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (школьное питание). 5 млн. рублей предусмотрено на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В результате этих изменений доходная часть бюджета Иркутска в 2019 году увеличена на 1 млрд. 267 млн. рублей. На эту же сумму увеличена расходная часть.

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы, средства от перераспределения бюджетных ассигнований, полученной в ходе исполнения бюджета экономии направлены на социальную сферу, городское хозяйство, реконструкцию канализационно-очистных сооружений, содержание улично-дорожной сети в зимний период, техническое присоединение строящихся объектов к инженерным сетям, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, приобретение оборудования для объектов образования. Более 27 млн. рублей запланировано в целях компенсации "Иркутскэнергосбыту" потери тепловой энергии в муниципальных сетях микрорайона Зеленого. На ликвидацию возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть до конца года на муниципальных инженерных сетях, дополнительно предусмотрено 1,5 млн. рублей.

В результате изменений доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год утверждена в объеме 21 млрд. 465 млн. рублей, расходная - 22 млрд. 565 млн. рублей. Дефицит бюджета сохраняется в сумме 1, 1 млрд. рублей.

Вместе с тем депутаты не согласовали изменения трех муниципальных программ "Дороги города Иркутска", «Формирование комфортной городской среды» и "Эко-логичный город", которые будут обсуждаться повторно в ноябре.

Проект корректировок бюджета города на 2019 год был одобрен постоянной комиссией Думы Иркутска по экономической политике и бюджету с учетом вышеуказанных поправок, внесенных заместителем председателя Думы Иркутска Виталием Матвийчуком.