Вышел ноябрьский выпуск "Газеты Дело"

В ноябрьском выпуске Газеты Дело пишем о бизнесе. О том, как трансформируют свои компании крупные игроки, о том, в каких проектах могут принять участие инвесторы, где можно найти финансирование и кого позвать в поручители. А также о том, какие мероприятия стоит посетить в оставшееся до конца года время. Приятного чтения!
Иркутскому областному гарантийного фонду – 10 лет. За это время порядка 900 предпринимателей региона получили его поддержку. Руководитель фонда Диляра Окладникова уверена: это количество продолжит расти. Благодаря открытию в Иркутске единого центра «Мой бизнес» господдержка становится еще доступнее для местных компаний, а новые программы – например, льготного лизинга – не могут не радовать своими привлекательными условиями.
В конце 2014 года российский ювелирный рынок попал под двойной удар. Мало того, что рубль «обесценился» в два раза, так еще и золото выросло в цене – как это часто бывает во времена кризиса. Стремясь удержать покупателей, не повышая цен, многие федеральные сети стали снижать качество продукции. Руководство сети SHENE ювелир, однако, решило: это не их путь. Верным ли было такое решение? Что происходит в ювелирной рознице сейчас? На вопросы Газеты Дело ответила Татьяна Писарева, коммерческий директор SHENE ювелир.
Мир стремительно меняется – современный продуктовый ритейл тоже требует постоянных изменений. Иначе на жестко конкурентном рынке просто не выжить. Эта бесконечная череда сложных процессов, о многих из которых покупатели даже не догадываются, в конечном счете нацелена на потребителя. Как и почему трансформируется сегодня лидер иркутского рынка – сеть «Слата»? Что позволяет региональному ритейлеру конкурировать с федеральными игроками, и почему он решил изменить концепцию формата супермаркетов? О ключевых трендах Газете Дело рассказали Вячеслав Заяц, председатель Совета директоров ГК «Слата», и Ярослав Шиллер, исполнительный директор РС «Слата», «ХлебСоль» и Дистрибьютерской компании «Слата».
«Многие люди решают строить дом самостоятельно. Но проблема в том, что у них, как правило, нет понимания, за что и сколько они в итоге заплатят», – говорит Владимир Доценко, руководитель отдела продаж компании «Мой Новый Дом». Какие технологии могут стать альтернативой самострою и позволяют быстро возводить загородное жилье от эконом- до класса люкс с заводским качеством? Как планирование на ранних этапах строительства помогает серьезно сэкономить в дальнейшем? И о том, как на иркутском рынке применяется новая технология сборного железобетона «Победа» от «Сибавиастроя» он рассказал «Газете Дело».
«Пассивные» дома становятся ярким трендом в современном жилищном строительстве. Как создать энергоэффективное жилье, требующее на порядок меньше внешней энергии для поддержания комфортной среды, в котором будет тепло зимой и прохладно летом? Рассказывает Андрей Матвеев, участник Байкальского архитектурно-строительного форума, архитектор студии Matveev.design. Эксперт прошел обучение энергоэффективным технологиям в Германии и реализовал в Иркутске уже несколько проектов энергоэффективных домов.
Архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы соберутся 8 ноября на Байкальском архитектурно-строительном форуме в Иркутске. Главной темой события станут «пассивные» дома, энергоэффективность в строительстве. Организаторы форума, ГК Prostor Group, знакомы с этой темой давно и не понаслышке: более 20 лет компания занимается светопрозрачными конструкциями. По словам генерального директора Prostor Group Андрея Ефимова, энергоэффективность – тот путь, на который пора вставать всем. Он рассказал Газете Дело, почему эта тема так актуальна сегодня.
Исследования консалтинговой компании Deloitte показывают, что почти 60% опрошенных руководителей компаний по всему миру считают, что их структуры сталкиваются с большим количеством рисков, чем 10 лет назад, и количество угроз постоянно возрастает. Поэтому неслучайно ключевой темой Байкальского риск-форума в 2019 году стала непрерывность бизнеса. О том, как разрабатывают планы непрерывности в крупнейших российских компаниях, о том, что важно помнить при внедрении этих планов, а также о своих инсайтах рассказали участники БРИФа-2019. Портал SIA.RU записал несколько цитат.
В 2016 году из-за пожаров Иркутская нефтяная компания была вынуждена остановить производство. В 2019 году ситуация с возгораниями в регионе сложилась еще более критическая. Тем не менее, все это лето ИНК удалось отработать без остановок и потерь. Какие уроки компания извлекла из ситуации 2016 года? Как удалось обеспечить непрерывность производства в условиях задымления? Над какими рисками работает компания сейчас? Эти вопросы обсудили на Байкальском риск-форуме.
Масштабный газовый проект, который реализует Иркутская нефтяная компания, открывает не только заманчивые перспективы, но и ставит перед компанией серьезные вызовы. Один из них – кадровый. Где компании найти более 2000 новых профессиональных сотрудников? Как происходит «охота за головами»? Об этом на #БРИФ2019 рассказала Виктория Илюхина, директор департамента управления персоналом ИНК.
По итогам второго квартала 2019 года общий объем рынка рублевых облигаций вырос на 8% по сравнению с началом года и составил около 21 трлн руб. Эта тенденция продолжает зафиксированный в конце 2018 года тренд на существенный рост числа и объема размещений. Эти цифры, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, говорят, прежде всего, о том, что российский бизнес постепенно приходит к осознанию: финансирование для развития можно найти не только в банке.
Несмотря на бурное развитие интернета, мессенджеров и социальных сетей, телевидение по-прежнему остается одним из основных источников информации. Одно из его прогрессивных направлений – спутниковое ТВ, которое позволяет не только получать сигнал высокого качества, но и доводить его до удаленных территорий. О том, как используют спутниковое ТВ в нефтегазовом комплексе, рассказал Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области.
Предприниматель Гамлет Сережаевич Погосян сегодня занят строительством нового гостиничного комплекса на берегу Байкала. В собственности бизнесмена уже есть туристическая база, которой он управляет более 15 лет, но он считает, что необходимо масштабировать бизнес. Какой туристической инфраструктуры не хватает в Байкальске? Как природные катаклизмы и интернет влияют на турпоток? И на какую помощь можно рассчитывать, участвуя в проекте «Южное побережье Байкала»? Об этом предприниматель рассказал Газете Дело.
Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, уже хорошо известен в предпринимательской среде. Вопросов о предложенной стратегии развития туризма, однако, по-прежнему немало. Газета Дело задала самые распространенные из них Наталье Волощенко, директору управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.
Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, вышел на стадию реализации. Предполагается, что объем инвестиций, необходимый для выполнения предложенной стратегии развития туризма в регионе, составит 22,4 млрд рублей. Сбербанк разработал более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса – как регионального, так и федерального, международного. Газета Дело предлагает ознакомиться с некоторыми из них.
Офис банка на Декабрьских Событий,100А находится на одной из самых оживленных центральных улиц города. Помимо обслуживания клиентов, здесь располагается центральный офис банка «Открытие» в регионе – он переехал в это здание с ул.Литвинова,3. На площади около 1 400 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 500 клиентов банка.