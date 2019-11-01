Вышел ноябрьский выпуск "Газеты Дело"

В ноябрьском выпуске Газеты Дело пишем о бизнесе. О том, как трансформируют свои компании крупные игроки, о том, в каких проектах могут принять участие инвесторы, где можно найти финансирование и кого позвать в поручители. А также о том, какие мероприятия стоит посетить в оставшееся до конца года время. Приятного чтения!

Иркутскому областному гарантийного фонду – 10 лет. За это время порядка 900 предпринимателей региона получили его поддержку. Руководитель фонда Диляра Окладникова уверена: это количество продолжит расти. Благодаря открытию в Иркутске единого центра «Мой бизнес» господдержка становится еще доступнее для местных компаний, а новые программы – например, льготного лизинга – не могут не радовать своими привлекательными условиями.