Прогноз изменения индекса потребительских цен

В ближайшие шесть месяцев (сентябрь-февраль) ожидается снижение темпов прироста цен с 4,3% в августе 2019 года до 2,95% в феврале 2020 года, считает Никита Моисеев, доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова:

– С чем это связано? Ускорение инфляции на рубеже 2018-2019 годов обусловлено повышением НДС с 18% до 20% с января 2019 года, а также ослаблением курса национальной валюты. Помимо этого стремительный рост потребительского кредитования также создавал дополнительное давление на цены.

Поскольку на текущий момент уже преодолен шок от повышения налоговой нагрузки, а курс рубля находится в боковом тренде, резонно говорить о невысокой вероятности дальнейшего ускорения темпов роста цен. В данный момент цены на энергоносители демонстрируют боковой тренд, что также способствует укреплению национальной валюты и, как следствие, ослабление давления на потребительские цены.

Возможные последствия. Риск наступления дефляции на рассматриваемом горизонте прогнозирования ничтожно мал и составляет тысячные доли процента. Таким образом в ближайшие полгода можно ожидать снижение инфляции в диапазоне 2 -3,5% .

Напомним, что целевой уровень Банка России по индексу потребительских цен – 4%. Ввиду того, что базовым сценарием развития инфляционных процессов в российской экономике является стабилизация темпов роста цен в районе целевого уровня, существует вероятность дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки ЦБ.