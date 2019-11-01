Нефтяные войны: что будет с мировыми ценами на «черное золото»?

В последнее время нефтяной рынок лихорадит. Трейдеры дают противоречивые сигналы, оставляя поле для сомнений, какими будут границы роста или падения котировок нефти. Наталья Савина, доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, анализирует ситуацию и рассказывает, что ожидает мировой рынок нефти.

«Взрывные» цены

После атаки дронов на объекты Saudi Aramco 14 сентября, в результате которых была снижена наполовину добыча нефти Саудовской Аравии (5% мировых поставок), цена Brent выросла на 20%, а биржевой день закрылся в плюсе на 15%. Это был самый масштабный внутридневной прирост с начала торговли фьючерсами в 1988 года.

17 сентября после нескольких пиков в районе 70 долл. за баррель, цены Brent зафиксировались на уровне 64-65 долл. При этом некоторые аналитики предрекли рост котировок до отметки 100, если Саудовская Аравия не сможет оперативно вернуться к прежним уровням добычи.

США заявили, что готовы выделить объемы из стратегических запасов нефти, если это потребуется для предотвращения потрясения на нефтяных рынках. Министр энергетики США Рик Перри также поручил должностным лицам начать работать с Международным энергетическим агентством (МЭА) над возможными вариантами скоординированных действий.

Возможный ответ США

Одновременно Трамп намекает и на военный ответ, обвиняя в атаках дронов своего главного противника на Ближнем Востоке – Иран. От того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет возобновить добычу, зависит, будет ли задействован крупнейший в мире Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов.

Напомним, резерв был создан после того, как в 1970-х годах нефтяное эмбарго, объявленное арабскими странами, привело к резкому росту мировых цен. За это время стратегический запас США использовался всего несколько раз: в период проведения антииракской операции «Буря в пустыне» (1991 г.), для борьбы с последствиями урагана «Катрин» (2005 г.), во время военного конфликта в Ливии (2011 г.).

Очевидно, США используют сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций на мировом рынке нефти и наращивания добычи. Уже сейчас Штаты лидируют в этой области, пользуясь результатами решений ОПЕК и присоединившихся стран (включая Россию) о снижении годовой добычи.

Президент США Дональд Трамп еще в 2017 году в своем бюджетном запросе предлагал распродать половину чрезвычайного запаса нефти. Его администрация утверждала, что достигнутые рекордные уровни добычи делают ненужным сохранение столь значительных запасов. В настоящее время возможный долгосрочный сбой мировых поставок является именно тем видом риска, для борьбы с которым и был создан Стратегический нефтяной резерв.

Продажи с риском

Последние годы США наращивают экспорт нефти: в 2018 году он составил 7131 тыс. барр. в день, при том, что в 2017 году – 5858, а в 2016-м – 5078 барр. в день. Это пока ниже, чем у главных конкурентов: России (9159 тыс. барр. в день) и Саудовской Аравии (8558 тыс. барр. в день), но темпы прироста – впечатляют.

Главными покупателями североамериканской нефти выступают наряду с Канадой азиатские и европейские страны. Использование Стратегического нефтяного резерва США и стратегических запасов Саудовской Аравии в координации с действиями МЭА должно смягчить ситуацию на нефтяном рынке, однако геополитические риски (война против Ирана) сохраняются.

Между тем, возможный рост котировок на нефть окажет общее инфляционное давление на мировые цены, поскольку энергоносители входят в стоимость практически всех товаров. Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то он в конечном итоге может привести к «стагфляции», при которой цены стремительно растут, а экономика замедляет ход. Такое положение наблюдалось в 1970-х годах.