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Как работает Азиатско-Тихоокеанский банк в ноябрьские праздники 2019

31 октября 2019

4 ноября 2019 года в связи с празднованием Дня народного единства в отделениях Азиатско-Тихоокеанского Банка установлен выходной день.

В Банке установлен следующий режим работы:

  • с 1 ноября по 3 ноября 2019 года – рабочие дни по режиму работы подразделений;
  • 4 ноября 2019 года – нерабочий праздничный день;
  • с 5 ноября 2019 года – отделения Банка работают в обычном режиме.

Для уточнения работы отделений с 5-ти, 6-ти и 7-дневным графиком необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанную дату, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Банк обращает внимание, что колл-центр банка работает круглосуточно без перерывов и выходных.

Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние Банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). 

С 5 ноября 2019 года все офисы Банка работают в обычном режиме.


/ СИА /
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