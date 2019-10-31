Как работает Азиатско-Тихоокеанский банк в ноябрьские праздники 2019

4 ноября 2019 года в связи с празднованием Дня народного единства в отделениях Азиатско-Тихоокеанского Банка установлен выходной день.
В Банке установлен следующий режим работы:
- с 1 ноября по 3 ноября 2019 года – рабочие дни по режиму работы подразделений;
- 4 ноября 2019 года – нерабочий праздничный день;
- с 5 ноября 2019 года – отделения Банка работают в обычном режиме.
Для уточнения работы отделений с 5-ти, 6-ти и 7-дневным графиком необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанную дату, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.
Банк обращает внимание, что колл-центр банка работает круглосуточно без перерывов и выходных.
Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние Банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.
Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
С 5 ноября 2019 года все офисы Банка работают в обычном режиме.