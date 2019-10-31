Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%

Альфа-Банк проанализировал транзакционную активность розничных клиентов по картам. Общий объём транзакций по сравнению с прошлым годом вырос на 15,1%. При этом количество транзакций по картам в среднем на каждого клиента банка выросло за год на 11,5%.

В этом году клиенты банка стали больше тратить на образование, расходы в этой категории увеличились на 31%, по сравнению с 2018 годом — в сентябре траты на обучение достигли 1 млрд. рублей. Кроме того, клиенты стали больше выделять средств на обустройство дома и создание уюта. Объем трат на эти категории товаров вырос больше, чем на 40%.

Доля операций клиентов Альфа-Банка, выбравших зарубежный отдых, не изменилась и осталась на уровне прошлого года — 4,6%. Однако объём покупок за рубежом вырос на 7%, а количество транзакций на 20%, что говорит о том, что клиенты банка стали совершать больше недорогих покупок и чаще платить именно картой, а не наличными. В России ситуация аналогичная: сумма транзакций выросла на 7%, а количество на 19%.

В 2019 году клиенты Альфа-Банка совершили расходные операции в каждой стране мира. В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Италия, Великобритания и Испания. Далее следуют: Франция, США, Турция, Ирландия, Греция, Германия. Замыкает десятку наиболее популярных стран Швейцария.

Самые популярные месяцы у путешественников, предпочитающих отдых в Испании и Италии — июль и август. Транзакционный оборот в этот период вырастает на 35-45% по сравнению со среднегодовыми оборотами. В Турцию едут с мая по сентябрь. Оборот в это время увеличивается в 2,2 раза по сравнению с осенними и зимними месяцами. В Греции в летние месяцы обороты вырастают в 6 раз. А вот транзакции в США и Великобритании имеют примерно одинаковые показатели в течение всего года и не зависят от сезонности.

Объём покупок билетов через сайт Alfa-Travel за год вырос почти в 3 раза.

«Доля клиентов, оплачивающих покупки безналичным способом стремительно растет. При этом большинство пользуются бесконтактным способом, в том числе при помощи смартфона. Безналичные платежи сегодня — самый удобный вариант оплаты. Оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь из-за развития инфраструктуры, а также развитием программ лояльности таких как кэшбэк и бонусные мили, а также улучшением финансовой грамотности населения», — комментирует руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.