Сбербанк признан лучшим в мире банком по версии Global Finance

Сбербанк признан лучшим в мире банком по версии международного журнала Global Finance. Банк победил в двух глобальных категориях престижной премии: Best Bill Payment & Presentment («Лучший по оплате счетов», среди банков для частных клиентов) и Best in Social Media Marketing and Services («Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа», для корпоративных клиентов).

Завоевать первое место в категории Best Bill Payment & Presentment удалось благодаря созданию и развитию удобных и простых сервисов для оплаты, таких как «Оплата услуг по штрихкоду в мобильном приложении», «Автоплатеж», предиктивный сервис «Мои операции». Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Оплатить счет в приложении можно всего за несколько секунд по штрихкоду, просто отсканировав квитанцию, не заполняя реквизиты вручную. Если это регулярный платеж клиента, то персонализированный сервис «Мои операции» отобразит заранее подготовленные к оплате счета и предложит оплатить их в один клик.

Услуга по автоматической оплате счетов — «Автоплатеж» — продолжает развиваться. В 2018 году их количество превысило 50 млн, и сегодня каждый пятый регулярный платеж в банке совершается таким образом.

Сервис переводов по номеру телефона давно стал неотъемлемой частью жизни почти каждого владельца карты Сбербанка. За прошедший год он «вышел из дома»: теперь переводы по номеру телефона доступны и для партнеров – делать переводы за пределы Сбербанка так же легко и просто, как внутри. Кроме того, был запущен ряд новых сервисов: переводы любому человеку в России – для выплаты наличными в банкомате, переводы за рубеж (в страны СНГ, Европы и всего мира) в мобильном приложении.

Лидерство в категории Best in Social Media Marketing and Services обусловлено тем, что банк эффективно взаимодействует с предпринимателями в социальных сетях, используя инструменты нативной рекламы, ситуативного маркетинга, реализуя масштабные спецпроекты, такие как «Теперь Я босс! Своего дела». Коммуницируя в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам, предлагая решения и концентрируя полезный опыт в сообществах «Сбербанк для бизнеса», вдохновлять потенциальных предпринимателей в пабликах «Свое дело» и транслировать знания от «Деловой среды». В результате число подписчиков сообществ банка для бизнеса уже превысило полмиллиона.

Журнал Global Finance — одно из старейших и самых уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. В своем анализе журнал принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.

Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.