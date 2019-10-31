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Как работает банк «Открытие» в ноябрьские праздники 2019

31 октября 2019

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1 ноября 2019

Банк «Открытие» изменил график работы в связи с празднованием Дня народного единства.

4 ноября 2019 года большинство офисов банка не работают, будут работать только дежурные офисы.


/ СИА /
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