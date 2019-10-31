Клиент банка «Открытие» получила международную бизнес-премию Veuve Clicquot Business Woman Award

Клиент банка «Открытие» Ольга Изранова получила международную бизнес-премию Veuve Clicquot Business Woman Award. Основателю и генеральному директору ГК «Моторные технологии» вручили награду на торжественной церемонии вручения наград в Sap Digital Space.

Veuve Clicquot Business Woman Award – премия, объединяющая успешных и влиятельных женщин со всего мира. Победа в этом конкурсе – это не только признание деловых достижений, но и доступ в профессиональное сообщество, носящее имя легендарной Барб-Николь Клико-Понсарден.

В конкурсе приняли участие женщины-предпринимательницы старше 21 года, самостоятельно создавшие бизнес, оборот которого на текущий момент составляет не менее 75 миллионов рублей.

За время существования премии более 300 женщин из 27 стран стали обладательницами Veuve Clicquot Business Woman Award. В 2018 году премия впервые прошла в России. Победительницей стала Татьяна Бакальчук – основательница и генеральный директор Wildberries.

Из 94 номинанток, зарегистрированных на сайте, специальное жюри выбрало 15 полуфиналисток, которые лично представили свои бизнес-проекты. Как и в прошлом году в состав жюри вошли успешные предприниматели: Заместитель Президента – Председателя Правления «Открытие» и руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Надия Черкасова, председатель совета директоров РФГ и президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер, сооснователь сети гипермакетов Hoff Михаил Кучмент, главный редактор Marie Claire Russia Анна Бурашова, ректор Школы Бизнеса «Синергия» и кандидат экономических наук Григорий Аветов, учредитель Фонда Михаила Прохорова, глава издательского дома и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.