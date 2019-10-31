Банк «Открытие» запустил Digital карту для малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» запустил виртуальную карту для малого и среднего бизнеса Digital Business Card, оформить которую можно за несколько минут. Эта карта без физического носителя (то есть без пластика) является аналогом классической бизнес-карты. Обслуживание карты бесплатно.

«Выпуск карты происходит мгновенно, и она сразу готова к работе. На сегодняшний день карта в смартфоне является одним из самых удобных способов оплаты покупок, поэтому мы стараемся предоставить эту возможность как можно большему количеству наших клиентов», - прокомментировала руководитель проекта департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Мария Жукова.

Вы можете заказать карту в течение двух минут, не выходя из дома, и пополнять ее онлайн в мобильном приложении «Открытия». Также вы можете дистанционно установить ПИН-код и добавить карту в Wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Имея Digital Business Card, вы можете с комфортом совершать действия, ставшие частью обычной жизни современного человека: оплачивать товары и услуги, приобретать электронные билеты и бронировать отели.