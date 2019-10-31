Новости

Банк «Открытие» запустил Digital карту для малого и среднего бизнеса

31 октября 2019

Банк «Открытие» запустил виртуальную карту для малого и среднего бизнеса Digital Business Card, оформить которую можно за несколько минут. Эта карта без физического носителя (то есть без пластика) является аналогом классической бизнес-карты. Обслуживание карты бесплатно.

«Выпуск карты происходит мгновенно, и она сразу готова к работе. На сегодняшний день карта в смартфоне является одним из самых удобных способов оплаты покупок, поэтому мы стараемся предоставить эту возможность как можно большему количеству наших клиентов», - прокомментировала руководитель проекта департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Мария Жукова.

Вы можете заказать карту в течение двух минут, не выходя из дома, и пополнять ее онлайн в мобильном приложении «Открытия». Также вы можете дистанционно установить ПИН-код и добавить карту в Wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Имея Digital Business Card, вы можете с комфортом совершать действия, ставшие частью обычной жизни современного человека: оплачивать товары и услуги, приобретать электронные билеты и бронировать отели.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании