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Как работают региональные офисы банка Авангард в ноябрьские праздники 2019

31 октября 2019

Банк Авангард сообщил режим работы региональных офисов со 2 по 4 ноября 2019 г.

 

Архангельск

№2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25)

2-4 ноября – не работает

№ 2213 «На ул. Тимме»

 

2-4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№2212 «На Нагорной»

№2214 «На Ленинградском»

 

2-4 ноября – не работают

 

Астрахань

№3610 «Центральный»

(ул. Красная Набережная, д.27, лит. А)

2 ноября – с 09-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной»

 

2-4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

 

№3612 «В ТРЦ Alimpic»

 

2-4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

3-4 ноября – проводятся только кассовые операции

 

Барнаул

№2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83)

2-4 ноября – не работает

№2011 «На Панфиловцев»

2-4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября – проводятся только кассовые операции

 

Белгород

№2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2-а)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№2511 «На Щорса»

2-4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября – проводятся только кассовые операции

 

Владивосток

№1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69)

 

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Волгоград

№1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8)

2-4 ноября, с 9-30 до 20-30

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№1420 (ул. Краснознаменская, д. 9)

2, 3 ноября, с 9-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

 

 

№1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б)

2, 3 ноября, с 9-15 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

 

№1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а)

2-4 ноября с 9-00 до 21-00

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№ 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40)

2-4 ноября – не работает

№1460 (г. Волжский, пр. Ленина, д.97)

2 ноября с 9-30 до 16-00

перерыв с 14-00 до 14-30

3-4 ноября – не работает

 

№1412 «На Ленина»

2-4 ноября – не работает

 

№1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС»

2,3 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

 

Воронеж

№0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№0811 «На Героев Сибиряков»

2- 4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

 

№0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД»

2-4 ноября с 9-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

4 ноября – проводятся только кассовые операции

 

№0817 «На Шишкова»

2- 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

 

№0814 «На Ленинском»

 

2- 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

 

Екатеринбург

№4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6)

2 ноября – 10-00 до 15-00

3 - 4 ноября – не работает

 

№4911 «О’Кей на Бабушкина»

2 - 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

 

Иваново

№0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16)

2 ноября с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№0613 «В ТЦ Тополь»

2 - 4 ноября с 10-00 до 21-45

перерыв с 15-00 до 15-40

 

№0611 «На Лежневской»

2 ноября с 11-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября – не работает

 

Ижевск

№5410 «Центральный» (ул.Максима Горького, д.64)

2 ноября –с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Иркутск

№4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

 

Казань

№2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41)

2 - 4 ноября – не работает

№2413 «На Проспекте Победы»

2-4 ноября с 8-30 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

4 ноября –проводятся только кассовые операции

№2411 «На Московской»

 

 

 

2-3 ноября с 9-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября - не работает

Калининград

№2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46)

2-4 ноября – не работает

№2111 «На Театральной»

 

2 - 4 ноября с 9-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

№2112 «В ТЦ «Гранд»

 

2-3 ноября с 9-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

3 ноября - проводятся только кассовые операции

4 ноября - не работает

 

 

№2113 «В ТЦ «Сити»

 

2 ноября с 11-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября - не работает

Киров

№2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

 

Кострома

№4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

 

Краснодар

№3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3 - 4 ноября – не работает

№3120 «На ул. Мачуги»

2 - 4 ноября – с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

№4611 «В ТЦ МЕГА»

2-4 ноября с 8-30 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

 

Красноярск

№3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10)

2-3 ноября –

операционное обслуживание с 10:00 до 14:00

Кассовые операции с 10:00 до 19:00

перерыв с 14:00 до 15:00

4 ноября – не работает

 

 

Курган

№310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3, 4 ноября – не работает

Курск

№1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23)

2, 3 ноября – с 9-30 до 21-00

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

 

 

№1914 «На Проспекте Дружбы»

2 - 4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

Липецк

№ 5210 «Центральный» (ул.Октябрьская, д.24)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Магадан

№1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17)

2 – 4 ноября – не работает

Магнитогорск

№3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Набережные Челны

№5010 «Центральный» (пр.Вахитова, д.20)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

 

Нижний Новгород

№4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113)

2-4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

№4211 «В ТЦ МЕГА»

2 - 4 ноября с 8-30 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

 

№4213 «На Коминтерна»

2 ноября с 11-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

3-4 ноября- не работает

 

Нижний Тагил

№4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Новокузнецк

№5310 «Центральный» (ул.Кирова, д.52а)

2-4 ноября – не работает

 

 

Новосибирск

№2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18)

2-4 ноября – не работает

№2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107)

2-4 ноября – с 8-30 до 22-00

перерыв с 14-00 до 15-00

№2912 «На пл. им. Карла Маркса»

 

2 - 4 ноября с 10-00 до 21-45

перерыв с 15-00 до 15-40

№2913 «На Никитина»

 

 

2-3 ноября – с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3 ноября - проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

№ 2915 «На Ленина»

( г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1)

 

2 ноября – с 11-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

3, 4 ноября – не работает

Омск

№1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12)

 

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов»

2 - 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

3-4 ноября – проводятся только кассовые операции

Орел

№0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11, Д)

2, 3 ноября – с 10:00 до 16:30*

4 ноября – не работает

 

*перерыв с 12-30 до 13-00

№0930 «На Воскресенском»

2, 3 ноября – с 10:00 до 16:30*

4 ноября – не работает

 

*перерыв с 12-30 до 13-00

№0911 «На Октябрьской»

2-4 ноября с 10-00 до 20-45,

перерыв с 15-00 до 15-40

№0913 «Наугорское ш., д.76»3-

 

2 ноября с 10-00 до 18-45

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября – не работает

Оренбург

№0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3, 4 ноября – не работает

№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2»

2-4 ноября с 10-00 до 21-45

перерыв с 15-00 до 15-40

№0415 «На Гагарина»

2,3 ноября с 09-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября- не работает

 

№0414 «На Новой»

 

2,3 ноября с 09-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября- не работает

 

Пенза

№4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

 

Пермь

№3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92)

2 ноября – с 10-00 до 18-00

перерыв с 14-00 до 14-30

3-4 ноября – не работает

Ростов-на-Дону

№1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3-4 ноября – не работает

№1520 (пос. Верхнетемерницкий, 
ул. Обсерваторная, д. 13)

2 - 4 ноября – с 09-00 до 21-00

перерыв с 14-00 до 15-00

№1513 «На Малиновского»

2-4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

Рязань

№2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3, 4 ноября – не работает

№2323 «На Московском»

2 - 4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

проводятся только кассовые операции

№2321 «На Соборной»

 

2 - 3 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

 

Самара

№5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44)

 

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Саратов

№3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№3212 «В ТЦ Оранжевый»

 

2 – 3 ноября с 10-00 до 20-45

перерыв с 15-00 до 15-30

проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

Ставрополь

№1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 351)

2 ноября – 09-00 до 20-00

перерыв с 15-00 до 15-40

3 ноября – 09-00 до 15-00

4 ноября – не работает

 

 

Сургут

№3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Тамбов

№2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№2611 «На Энтузиастов»

 

2 -3 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3 ноября проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

 

Тверь

№0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3, 4 ноября – не работает

№0711 «Детский Мир»

2-4 ноября с 9-30 до 21-15,

перерыв с 14-00 до 14-40

№0712 «На Можайского»

 

2 - 3 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

Тольятти

Офис «Тольяттинский»

(ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA»)

 

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№1236 «В ТРК ПАРК ХАУС»

2- 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

 

№1231 «На Борковской»

2 - 4 ноября с 10-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-40

 

 

№1232 «На ул. Победы»

№1233 «В ТЦ Капитал»

№1235 «Лента на Громовой»

2-3 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работают

 

Томск

№2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8)

2-4 ноября – не работает

№2712 «СМАЙЛcity на Учебной»

2 - 4 ноября с 10-00 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября - проводятся только кассовые операции

№2711 «На Красноармейской»

2-3 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

2 ноября - проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

 

Тула

№4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59)

2 ноября – с 10:00 до 15:00

3-4 ноября – не работает

№4311 «На Металлургов»

2-4 ноября с 9-30 до 21-15

перерыв с 15-00 до 15-40

3-4 ноября - проводятся только кассовые операции

 

Тюмень

№4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3 - 4 ноября – не работает

№4512 «АШАН на Менделеева»

2-4 ноября с 9-00 до 22-00

перерыв с 15-00 до 15-30

3-4 ноября – проводятся только кассовые операции

 

 

Улан-Удэ

№3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3 - 4 ноября – не работает

Уфа

№3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Хабаровск

№3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Чебоксары

№1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

№1620 г. Новочебоксарск, «На Советской»

2-3 ноября – с 09-00 до 20-00

перерыв с 15-00 до 15-40

4 ноября – не работает

№1616 «На Тракторостроителей»

2, 4 ноября с 9-00 до 20-45

3 ноября с 9-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

№1611 «На Калинина»

 

 

2,4 ноября с 10-00 до 20-45

3 ноября с 10-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

№1615 «На Энтузиастов»

2 ноября с 9-00 до 19-45,

3 ноября с 10-00 до 19-45

перерыв с 15-00 до 15-40

2-3 ноября – проводятся только кассовые операции

4 ноября – не работает

 

№1612 «На Ленинградской»

№1613 «На Московском»

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Челябинск

№5510 «Центральный» (пр.Ленина, д.30)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

Ярославль

№4010 «Центральный» (пр. Октября, д. 17б)

2 ноября – с 10-00 до 15-00

3-4 ноября – не работает

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