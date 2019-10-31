Максим Любомудров рассказал о предложениях Россельхозбанка для экспортеров АПК и других участников ВЭД

О роли АО «Россельхозбанк» в развитии экспорта АПК, специальных предложениях для экспортно ориентированных компаний АПК и сервисах для участников ВЭД рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на Международном таможенном форуме в Москве.

Максим Любомудров сообщил, что, являясь ключевым участником Государственной программы развития АПК, Россельхозбанк с 2013 года уже выдал 3,2 млн кредитов на общую сумму 5,7 трлн рублей. При этом особое внимание уделяется содействию реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», целью которого является кратный рост объема экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов США к концу 2024 года.

Банк принимает активное участие в реализации действующих и разработке новых механизмов государственной поддержки АПК, в том числе компаний-экспортеров, синхронизирует свои продукты и услуги с государственными механизмами поддержки.

Экспортерам продукции АПК Банк предоставляет полный спектр возможностей, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты и др.

«Одно из нововведений Россельхозбанка – акция «Агроэкспорт», не имеющая аналогов на рынке. РСХБ обнулил комиссию по 11 услугам. Экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий осуществлять открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте. Банк при этом выполняет функции агента валютного контроля и прочие операции», – отметил Максим Любомудров.

Заместитель Председателя Правления РСХБ рассказал о создании Центра компетенций по обслуживанию ВЭД для консультирования по принципу «одного окна». Клиенты Банка могут получить бесплатную консультацию в части внешнеэкономической деятельности, обратившись любым удобным способом: позвонить на выделенную телефонную линию, оставить вопрос на сайте Банка или написать на почтовый ящик.

Отдельное внимание Максим Любомудров уделил недавно запущенному совместно с АО «Российский экспортный центр» экспортному акселератору, в рамках которого производится подготовка экспортно ориентированных предприятий к выходу на внешние рынки на основании индивидуального плана роста.

«Уникальность экспортного акселератора РСХБ состоит в персональном подходе и составлении индивидуального плана действий. Мы работаем отдельно с каждым участником программы. О шаблонных решениях не может быть и речи. К тому же наши представительства в Китае, Армении, Казахстане и Беларусии активно помогают в поиске потенциальных покупателей, принимают участие в переговорах и последующей коммуникации между участниками сделки. Подтверждением эффективности нашей работы по данному направлению являются заключенные экспортные контракты», – сказал Максим Любомудров.

Международный таможенный форум – площадка для ежегодных встреч российских и зарубежных экспертов по ВЭД. Представители власти и бизнеса обмениваются опытом и обсуждают новые инициативы в сфере ВЭД и таможенного администрирования.