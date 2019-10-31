Как работает Связь-Банк в ноябрьские праздники 2019

Связь-Банк сообщил график работы отделений в Москве со 2 по 4 ноября 2019 года.

Дополнительная информация по работе офисов Банка в регионах доступна в круглосуточном Контакт-центре: 8 800 500 00 80.