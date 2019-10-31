Путин поручил подготовить предложения по условиям ведения бизнеса для молодежи

Президент Владимир Путин по итогам встречи с лидерами техпроектов в рамках наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил подготовить предложения по созданию условий ведения бизнеса для несовершеннолетних. Отчет до 1 февраля 2020 года представит российское правительство при участии АСИ. Также они должны сформировать правовую базу для создания сервисной платформы «Автодата», доклад ожидается до 15 февраля 2020 года.

Кроме того, правительству совместно с АСИ, Счетной палатой, Генпрокуратурой и институтами развития до 1 июня 2020 года необходимо обеспечить правовые изменения, которые определят «допустимые случаи и объем невозврата венчурных и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств госбюджета». Ответственными президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева и главу АСИ Светлану Чупшеву.

Еще одно поручение Владимир Путин дал Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Они должны до 1 марта 2020 года представить предложения, как устранить барьеры для экспорта высокотехнологичной продукции российских компаний, «включая избыточные требования в сфере лицензирования». Также им нужно предусмотреть меры по созданию отечественных лабораторий, которые смогут сертифицировать экспортную продукцию по международным стандартам. Ответственные – глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Также до 1 февраля 2020 года «Роскосмос» должен подготовить предложения, как устранить барьеры «при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты». Ответственным президент назначил главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

На встрече Владимира Путина 18 сентября с технологическими предпринимателями руководитель проекта АСИ Дмитрий Резников рассказал президенту о барьерах для несовершеннолетних, которые хотят заниматься бизнесом. Например, им нельзя пользоваться цифровыми сервисами для предоставления отчетности, так как персональные данные граждан до 18 лет не раскрываются. По словам Путина, власти устранят эти препятствия.

Тогда же глава государства поручил вице-премьеру Максиму Акимову поработать с компанией «Морские инновации», глава которой Антон Плешков заявил о трудностях с поставками техники за рубеж. По его словам, фирма не может сертифицировать свое оборудование по мировым стандартам и вывезти его в другие страны. Также о возникающих трудностях президенту рассказали глава частной космической компании «Спутникс» Владислав Иваненко, лидер проекта НТИ «Автодата» и президент «Глонасс» Александр Гурко и другие технологические предприниматели. Глава государства заявил, что проработает эти проблемы.