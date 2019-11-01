Путешествия по Байкалу из любой точки мира: в Иркутске вышло уникальное приложение VR Baikal

Полетать с байкальскими чайками над гладью Байкала, совершить восхождение на Пик Любви в Аршане, встретить медведя на берегу великого озера, поиграть в гольф на байкальском льду, взлететь на вертолёте над горами восточных Саян, прокатиться на собачьих упряжках – все это можно сделать с помощью уникального приложения VR Baikal. В Иркутске вышло первое в России мобильное приложение для виртуальных путешествий по озеру Байкал и другим знаковым местам Сибири.

Кирилл Казаков, идейный вдохновитель проекта VR Baikal:

– В виртуальное путешествие по Байкалу можно отправиться из любой точки мира. Уникальное приложение позволяет не только насладиться прекрасными видами Байкала и сибирской природы, не выходя из дома, но и тщательно спланировать будущее путешествие, заглянув в самые красивые места с помощью технологий виртуальной реальности.

Приложение работает в двух режимах. Первый вариант более простой – можно совершить путешествие, вращая смартфон вокруг себя. Второй – переключить приложение в VR режим и при помощи очков виртуальной реальности отправиться на лучшие пляжи озера Байкал с эффектом полного погружения.

На данный момент в приложении загружено 27 виртуальных путешествий, но контент регулярно обновляется. В планах организаторов проекта – расширить приложение до 100 виртуальных путешествий.

Приложение бесплатное и доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Ссылка для скачивания приложения: https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/170497848335492000