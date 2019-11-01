2014-2019: цены на недвижимость в России за 5 лет выросли всего на 4%

За последний год цены на недвижимость во многих городах существенно выросли. Аналитики связывают это с постепенным переходам отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Однако на горизонте 5 лет рост цен практически незаметен.
Портал недвижимости Domofond.ru проследил, как изменились цены на вторичное жилье за 5 лет в 74 крупных городах России. В октябре 2019 года цены на вторичном рынке наконец-то превысили рекорд октября 2014-го. В среднем по стране стоимость квадратного метра выросла за 5 лет на 4%: с 64 391 руб. до 66 962 руб. При этом Иркутск вошел в ТОП-15 городов с наибольшим ростом цен, недвижимость за 5 лет подорожала на 8,1%.
Из 74 городов средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла в 34. Первое место занял Симферополь (Крым). Здесь «квадрат» подорожал на 54,1%: с 51 294 руб. до 79 033 руб. На втором месте Сочи, третье место у Севастополя.
В 40 городах цены на вторичные квартиры так и не вернулись на докризисный уровень. По итогам пяти лет максимальное снижение цен наблюдается в Кирове, Нижнем Тагиле и в Саранске.
Рейтинг городов по росту цен на вторичное жилье за 5 лет (октябрь 2014 – октябрь 2019 г.)
|
Место в рейтинге
|
Город
|
Регион
|
Цена в октябре 2014 г., руб/кв. м
|
Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м
|
Динамика
|
1
|
Симферополь
|
Крым
|
51 294
|
79 033
|
54,1%
|
2
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
83 657
|
122 317
|
46,2%
|
3
|
Севастополь
|
Севастополь
|
69 335
|
92 111
|
32,8%
|
4
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
104 788
|
134 557
|
28,4%
|
5
|
Махачкала
|
Дагестан
|
41 519
|
51 923
|
25,1%
|
6
|
Казань
|
Татарстан
|
66 970
|
83 046
|
24,0%
|
7
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
38 891
|
46 648
|
19,9%
|
8
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
75 030
|
85 449
|
13,9%
|
9
|
Новокузнецк
|
Кемеровская область
|
36 531
|
41 180
|
12,7%
|
10
|
Томск
|
Томская область
|
52 479
|
58 424
|
11,3%
|
11
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
66 064
|
73 207
|
10,8%
|
12
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
59 889
|
66 080
|
10,3%
|
13
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
55 980
|
61 598
|
10,0%
|
14
|
Москва
|
Москва
|
204 711
|
222 540
|
8,7%
|
15
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
62 438
|
67 526
|
8,1%
|
16
|
Тула
|
Тульская область
|
58 795
|
63 581
|
8,1%
|
17
|
Химки
|
Московская область
|
120 213
|
128 992
|
7,3%
|
18
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
50 664
|
54 117
|
6,8%
|
19
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
49 016
|
52 324
|
6,7%
|
20
|
Кострома
|
Костромская область
|
45 087
|
47 923
|
6,3%