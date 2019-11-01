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2014-2019: цены на недвижимость в России за 5 лет выросли всего на 4%

1 ноября 2019

За последний год цены на недвижимость во многих городах существенно выросли. Аналитики связывают это с постепенным переходам отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Однако на горизонте 5 лет рост цен практически незаметен.

Портал недвижимости Domofond.ru проследил, как изменились цены на вторичное жилье за 5 лет в 74 крупных городах России. В октябре 2019 года цены на вторичном рынке наконец-то превысили рекорд октября 2014-го. В среднем по стране стоимость квадратного метра выросла за 5 лет на 4%: с 64 391 руб. до 66 962 руб. При этом Иркутск вошел в ТОП-15 городов с наибольшим ростом цен, недвижимость за 5 лет подорожала на 8,1%.

Из 74 городов средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла в 34. Первое место занял Симферополь (Крым). Здесь «квадрат» подорожал на 54,1%: с 51 294 руб. до 79 033 руб. На втором месте Сочи, третье место у Севастополя.

В 40 городах цены на вторичные квартиры так и не вернулись на докризисный уровень. По итогам пяти лет максимальное снижение цен наблюдается в Кирове, Нижнем Тагиле и в  Саранске.

Рейтинг городов по росту цен на вторичное жилье за 5 лет (октябрь 2014 – октябрь 2019 г.)

Место в рейтинге

Город

Регион

Цена в октябре 2014 г., руб/кв. м

Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м

Динамика

1

Симферополь

Крым

51 294

79 033

54,1%

2

Сочи

Краснодарский край

83 657

122 317

46,2%

3

Севастополь

Севастополь

69 335

92 111

32,8%

4

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

104 788

134 557

28,4%

5

Махачкала

Дагестан

41 519

51 923

25,1%

6

Казань

Татарстан

66 970

83 046

24,0%

7

Ставрополь

Ставропольский край

38 891

46 648

19,9%

8

Хабаровск

Хабаровский край

75 030

85 449

13,9%

9

Новокузнецк

Кемеровская область

36 531

41 180

12,7%

10

Томск

Томская область

52 479

58 424

11,3%

11

Новосибирск

Новосибирская область

66 064

73 207

10,8%

12

Новороссийск

Краснодарский край

59 889

66 080

10,3%

13

Краснодар

Краснодарский край

55 980

61 598

10,0%

14

Москва

Москва

204 711

222 540

8,7%

15

Иркутск

Иркутская область

62 438

67 526

8,1%

16

Тула

Тульская область

58 795

63 581

8,1%

17

Химки

Московская область

120 213

128 992

7,3%

18

Набережные Челны

Татарстан

50 664

54 117

6,8%

19

Ижевск

Удмуртия

49 016

52 324

6,7%

20

Кострома

Костромская область

45 087

47 923

6,3%
 

 


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