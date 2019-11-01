2014-2019: цены на недвижимость в России за 5 лет выросли всего на 4%

За последний год цены на недвижимость во многих городах существенно выросли. Аналитики связывают это с постепенным переходам отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Однако на горизонте 5 лет рост цен практически незаметен.

Портал недвижимости Domofond.ru проследил, как изменились цены на вторичное жилье за 5 лет в 74 крупных городах России. В октябре 2019 года цены на вторичном рынке наконец-то превысили рекорд октября 2014-го. В среднем по стране стоимость квадратного метра выросла за 5 лет на 4%: с 64 391 руб. до 66 962 руб. При этом Иркутск вошел в ТОП-15 городов с наибольшим ростом цен, недвижимость за 5 лет подорожала на 8,1%.

Из 74 городов средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла в 34. Первое место занял Симферополь (Крым). Здесь «квадрат» подорожал на 54,1%: с 51 294 руб. до 79 033 руб. На втором месте Сочи, третье место у Севастополя.

В 40 городах цены на вторичные квартиры так и не вернулись на докризисный уровень. По итогам пяти лет максимальное снижение цен наблюдается в Кирове, Нижнем Тагиле и в Саранске.

Рейтинг городов по росту цен на вторичное жилье за 5 лет (октябрь 2014 – октябрь 2019 г.)