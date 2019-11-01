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Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

1 ноября 2019

Закон об обеспечении устойчивой работы российского интернета в случае отключения от глобальной сети вступил в силу. По словам экспертов, нововведение никак не отразится на пользователях. Сообщает «ТАСС».

Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства.

"Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится", - заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.

 


/ СИА /
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