Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Закон об обеспечении устойчивой работы российского интернета в случае отключения от глобальной сети вступил в силу. По словам экспертов, нововведение никак не отразится на пользователях. Сообщает «ТАСС».

Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства.

"Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится", - заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.