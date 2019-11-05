#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков

«Экспедиция БРК» продолжается. Объявив о старте в конце сентября, за один месяц экспедиция успела побывать в поселке Хребтовая Нижнеилимского района, Железногорске-Илимском и в селе Сосновка Усольского района. Продолжается и челендж добрых дел – эстафету помощи небольшим населенным пунктам от Вероники Шородок, директора «Байкальской региональной компании» (БРК), принял Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс».

Напомним, что в рамках благотворительного проекта «Экспедиция БРК», организаторы планируют посетить небольшие деревни и поселки в Иркутской области и провести в них серию образовательных мастер-классов, съемки и интервью с местными жителями. Эксперты проекта готовы оказать реальную помощь и рассказать местным жителям как изменить жизнь к лучшему: что можно получить от сотрудничества с властями, в какие программы можно войти, какие гранты можно выиграть.

«Когда мы начинали «Экспедицию БРК», мы не знали что найдем там, куда едем, – делится своими впечатления от первой поездки организатор и идейный вдохновитель экспедиции Александр Откидач. – Поселки и села представляли для нас большую тайну. Кто там живет? Нужны ли мы им? Сможем ли помочь? Официальные итоги двух экспедиций подводятся, эмоционально я очень устал. Десятки новых знакомств, десятки идей и реальность, слишком суровая для восприятия в такие короткие сроки. Так хочется всем помочь. Одно могу сказать – памятник нужно поставить тем людям, которые на местах без внешней помощи и денег стараются изменить жизнь к лучшему».

Александр Откидач, идейный вдохновитель экспедиции БРК.

Фото: А. Фёдоров.

Челлендж принят

Генеральным партнером экспедиции выступила «Байкальская региональная компания» (БРК). Её руководитель Вероника Шородок сама родом из небольшого поселка и не понаслышке знает, как живется в глубинке: «У каждого из нас есть малая родина, есть школа, в которой ты учился, есть поселок, в котором ты провел юность. Когда мы взрослеем, мы зачастую забываем о них. Мы уезжаем, потому что у нас новые задачи, проблемы.

Вероника Шородок, руководитель «Байкальская региональная компания» (БРК).

Фото: А. Фёдоров

Этот проект направлен, в том числе, на то, чтобы каждый из нас обернулся назад, вспомнил, что у него эта малая родина есть – и помог. Чем может – советом, звонком, делом, благотворительностью. Жизнь в глубинке сейчас намного сложнее, чем в городе. Важно сохранить эту жизнь, дать ей новый импульс».

Узнав о том, что в школе поселка Хребтовая нет компьютерного класса, она помогла с его организацией, а заодно предложила поучаствовать в эстафете добрых дел коллегам-предпринимателям. Первым откликнулся Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс»:

Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс».

«В сентябре этого года я получил от руководителя сети АЗС БРК Вероники Шеродорк челлендж добрых дел. Признаюсь, для меня это было несколько неожиданно. Ведь с Вероникой лично я не был знаком. Но я с удовольствием принял этот вызов, ведь мы давно занимаемся благотворительностью. После передачи эстафеты мы асфальтировали тротуар в селе Сосновка, выполнили ремонт асфальтового покрытия в селе Мальта, благоустроили придомовую территорию одного из дворов в Усолье-Сибирском, открыли мемориал памяти в деревне Большежилкина и многое другое. И сегодня я передаю челлендж добрых дел директору фонда «Оберег» Александру Соболеву»

Проект открыт для новых предложений

До Нового года «Экспедиция БРК» планирует посетить 6-8 поселков Иркутской области.

«Перечень населенных пунктов, которые мы посетим до Нового года, открыт, – говорит Александр Откидач. – На сайте нашего проекта можно предложить, какой поселок нам стоит посетить в следующий раз. Главное, чтобы он удовлетворял трем критериям. Первый – это численность населения от полутора до пяти тысяч человек. Второй – он должен быть интересен своей уникальной историей, либо оригинальным названием. Третий критерий – это возможность принять нас на месте”.