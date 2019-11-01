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Рубль остается одной из самых сильных валют в развивающихся странах

1 ноября 2019

В России сложилась позитивная фискальная и политическая ситуация, события почти не влияют на рубль. Пишет «РБК» с отсылкой на немецкое издание «Focus».

В немецком издание говорят, что в 2019 году продолжилось противостояние между США и Россией. «Однако есть разница: это позитивная фискальная ситуация в России и очевидное ограниченное влияние политических новостей на рубль».

Это не значит, что геополитическая ситуация совсем не влияет на рубль. Тем не менее, российская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару и евро в течение года и остается одной из самых сильных валют в развивающихся странах.

Также автор отметил и государственные облигации России. По его словам «ставки на рост рубля достигли рекордного максимума в мае 2019 года». Помимо этого, журнал отмечает, что с точки зрения международных инвесторов российские государственные облигации остаются «необычайно безопасными инвестициями».
 


/ СИА /
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