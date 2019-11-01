Карту доступных объектов для инвалидов начали формировать в Иркутской области

Карту доступности объектов для людей с ограниченными возможностями начали формировать в регионе. Она расположена на интернет-портале «Доступная среда Иркутской области». Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Сейчас на карту доступности нанесены около 600 объектов, в основном, это учреждения социальной защиты населения и здравоохранения. Все объекты сгруппированы по сферам деятельности. Для подбора интересующей организации в строке «Поиск» необходимо ввести её наименование, либо выбрать объект в списке «Категория». На портале работает обратная связь. Пользователи портала имеют возможность задавать вопросы по доступности интересующего их объекта.

- Работа по созданию карты доступности в Иркутской области только начата, на неё нанесены далеко не все объекты. Для ускорения её разработки мы просим организации здравоохранения, транспорта, культуры, спорта, торговли, которых в регионе десятки тысяч, сообщить, есть ли возможность для людей с ограниченными возможностями их посещать. Объединив усилия, мы можем сделать жизнь таких людей немного проще, - сказал Владимир Родионов.