Новости

Карту доступных объектов для инвалидов начали формировать в Иркутской области

1 ноября 2019

Карту доступности объектов для людей с ограниченными возможностями начали формировать в регионе. Она расположена на интернет-портале «Доступная среда Иркутской области». Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Сейчас на карту доступности нанесены около 600 объектов, в основном, это учреждения социальной защиты населения и здравоохранения. Все объекты сгруппированы по сферам деятельности. Для подбора интересующей организации в строке «Поиск» необходимо ввести её наименование, либо выбрать объект в списке «Категория». На портале работает обратная связь. Пользователи портала имеют возможность задавать вопросы по доступности интересующего их объекта.

- Работа по созданию карты доступности в Иркутской области только начата, на неё нанесены далеко не все объекты. Для ускорения её разработки мы просим организации здравоохранения, транспорта, культуры, спорта, торговли, которых в регионе десятки тысяч, сообщить, есть ли возможность для людей с ограниченными возможностями их посещать. Объединив усилия, мы можем сделать жизнь таких людей немного проще, - сказал Владимир Родионов.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании