Численность населения в Прибайкалье падает

Иркутскстат зафиксировал снижение численности населения в большей части городов Иркутской области. С октября 2018 года по октябрь 2019-го в 19 городах жителей стало меньше на 0,1–1,6 процента.

Численность упала в 20 из 22 городов Прибайкалья. Повышение отмечается лишь в Шелехове (+0,8%) и Нижнеудинске (+0,2%). Во всех остальных городах Прибайкалья в 2018 году зафиксированы одновременно естественная убыль и миграционный отток населения, – отмечено в сообщении Иркутскстата.

Всего, количество в Иркутской области за 16 лет количество жителей уменьшилось на 183,9 тыс. человек. В Бодайбо жителей стало меньше на 28 процентов, в Свирске, Тулуне, Усть-Илимске, Киренске, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Алзамае, Байкальске – на 18–21 процент, в Усолье-Сибирском, Черемхове, Вихоревке. Нижнеудинске, Тайшете, Бирюсинске – на 14–16 процентов. Меньше потери в Ангарске, Братске, Зиме, Саянске – 9–12 процентов, еще меньше – в Слюдянке – 5 процентов. Из всех городов численное пополнение в сравнении с 2002 годом отмечено лишь в Иркутске и Шелехове ( на 5 и 2 процента).