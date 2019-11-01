Связь-Банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,85%

Связь-Банк снизил ставку по программе «Военная ипотека» до 8,85% годовых в рублях.

Кредит на приобретение жилья по новой сниженной ставке военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы – предоставляется от 3 до 25 лет на сумму от 700 тыс. руб. до 2,815 млн руб.

Первоначальный взнос по программе «Военная ипотека» – от 20% до 80% и состоит из суммы накоплений, указанной в свидетельстве о праве участника НИС. По желанию заемщика, он может быть дополнен собственными средствами или материнским капиталом.

«Связь-Банк сегодня предлагает по программе «Военная ипотека» одну из лучших процентных ставок на рынке, – поясняет Директор департамента продаж и обслуживания клиентов Связь-Банка Александр Дарданов. – Начиная с 2011 года Банк неизменно работает над улучшением условий по этому продукту. За восемь лет было выдано порядка 34,5 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе для военнослужащих».