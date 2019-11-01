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Как работает банк ВТБ в ноябрьские праздники 2019

1 ноября 2019

В связи с государственным праздником «День народного единства» меняется режим работы офисов ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

4 ноября – обслуживание клиентов проводится только в дежурных отделениях. С 5 ноября офисы будут работать в привычном режиме.

 

Дежурные офисы

Адрес

Режим работы

ГУМ

Москва, Красная площадь, д.3


с 10:00 до 22:00

Золотой Вавилон

Москва, проспект Мира, д.211, корпус 2

c 10:00 до 21:00

Южный

Москва, Чертаново-Северное,

ул. Кировоградская, д.14

c 10:00 до 21:00

Спектр

Москва, Новоясеневский пр-т, 1

с 10:00 до 22:00

Алтуфьевский

Москва, ул. Пришвина, д.22

c 10:00 до 20:00

Теплый стан

Москва, ул. Профсоюзная, д. 129А

c 10:00 до 20:00

Мега Белая Дача

Московская область, г. Котельники,

1-й Покровский проезд, д.1

с 10:00 до 24:00

Мега-Химки

Московская область, г. Химки,

мкр. 8, ул. Ленинградская, д.1

c 10:00 до 22:00

Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. 3А (Терминал Пулково, зал прилёта, 1 уровень)

Обслуживание физических лиц: с 08:00 до 19:30

 

С 20:00 до 23:30: оказание консультационных и информационных услуг, прием заявок на кредитные продукты, оформление справок, прием заявлений, пополнение текущих счетов/пластиковых карт.

 

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Круглосуточно – обмен валюты/касса:

- покупка-продажа иностранной валюты;

- кассовое обслуживание физических лиц (прием платежей, ПК без ограничений, по счетам только приходные операции)

 

Технический перерыв: 07:30-08:00, 19:30-20:00, 23:30-24:00

 Кроме того, операции можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн.

 


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