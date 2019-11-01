Как работает банк ВТБ в ноябрьские праздники 2019

В связи с государственным праздником «День народного единства» меняется режим работы офисов ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
4 ноября – обслуживание клиентов проводится только в дежурных отделениях. С 5 ноября офисы будут работать в привычном режиме.
|
Дежурные офисы
|
Адрес
|
Режим работы
|
ГУМ
|
Москва, Красная площадь, д.3
|
|
Золотой Вавилон
|
Москва, проспект Мира, д.211, корпус 2
|
c 10:00 до 21:00
|
Южный
|
Москва, Чертаново-Северное,
ул. Кировоградская, д.14
|
c 10:00 до 21:00
|
Спектр
|
Москва, Новоясеневский пр-т, 1
|
с 10:00 до 22:00
|
Алтуфьевский
|
Москва, ул. Пришвина, д.22
|
c 10:00 до 20:00
|
Теплый стан
|
Москва, ул. Профсоюзная, д. 129А
|
c 10:00 до 20:00
|
Мега Белая Дача
|
Московская область, г. Котельники,
1-й Покровский проезд, д.1
|
с 10:00 до 24:00
|
Мега-Химки
|
Московская область, г. Химки,
мкр. 8, ул. Ленинградская, д.1
|
c 10:00 до 22:00
|
Пулково
|
Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. 3А (Терминал Пулково, зал прилёта, 1 уровень)
|
Обслуживание физических лиц: с 08:00 до 19:30
С 20:00 до 23:30: оказание консультационных и информационных услуг, прием заявок на кредитные продукты, оформление справок, прием заявлений, пополнение текущих счетов/пластиковых карт.
Читайте также:
31 октября 2019
Круглосуточно – обмен валюты/касса:
- покупка-продажа иностранной валюты;
- кассовое обслуживание физических лиц (прием платежей, ПК без ограничений, по счетам только приходные операции)
Технический перерыв: 07:30-08:00, 19:30-20:00, 23:30-24:00
Кроме того, операции можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн.