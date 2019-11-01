Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке Чунский

Это первый объект в Иркутской области, построенный по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В открытии приняли участие министр спорта Приангарья Илья Резник. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В физкультурно-оздоровительном комплексе есть спортивный зал, в котором можно проводить тренировки и соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. На втором этаже спорткомплекса расположен тренажерный зал. В ФОКе есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала.

Общий объем финансирования строительства объекта спорта составил более 71,6 млн рублей. Из федерального бюджета выделено свыше 25,3 млн рублей, из областной казны – более 42,6 млн рублей, остальные – это средства местного бюджета.