Новости

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке Чунский

1 ноября 2019

Это первый объект в Иркутской области, построенный по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В открытии приняли участие министр спорта Приангарья Илья Резник. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В физкультурно-оздоровительном комплексе есть спортивный зал, в котором можно проводить тренировки и соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. На втором этаже спорткомплекса расположен тренажерный зал. В ФОКе есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала.

Общий объем финансирования строительства объекта спорта составил более 71,6 млн рублей. Из федерального бюджета выделено свыше 25,3 млн рублей, из областной казны – более 42,6 млн рублей, остальные – это средства местного бюджета.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании