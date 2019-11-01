РУСАЛ до 2025 года установит на ИркАЗе и БрАЗе 15 газоочисток собственной разработки

РУСАЛ планирует до 2025 года установить на Братском и Иркутском алюминиевых заводах компании 15 современных газоочистных установок «сухого» типа, разработанных собственными проектными и научными подразделениями РУСАЛа – СибВАМИ (Иркутск) и РУСАЛ ИТЦ (Красноярск). Новое оборудование позволяет улавливать более 99,8 % фтористого водорода и твердых фторидов.

Проект по развитию собственных технологий сухих газоочистных установок (СГОУ) стартовал в 2016 году. Сейчас на БрАЗе работает одна СГОУ собственной разработки РУСАЛа, еще одну запустят в эксплуатацию 6 ноября. На ИркАЗе также установлена одна «сухая» газоочистка РУСАЛа. По плану экологической модернизации общее количество СГОУ к 2025 году достигнет 9 на БрАЗе и 6 на ИркАЗе. С учетом уже работающих газоочистных установок, не требующих модернизации, общее количество газоочистных сооружений на БрАЗе составит 25, на ИркАЗе – 8.



Основное преимущество новых СГОУ состоит в том, что они образуют замкнутую систему производства с электролизерами, работающими по технологии «ЭкоСодерберга». Глинозем в такой системе подается не напрямую в электролизер, а в газоочистную установку, где выступает своеобразным фильтром для отходящих газов. После того, как на глиноземе осядут фтористые соединения, он вовлекается в производство алюминия. Таким образом снижается и расход фтористого сырья, и воздействие на окружающую среду.



«Уникальность данного проекта РУСАЛа заключается в запатентованных конструктивных решениях, которые позволили компании полностью перейти на СГОУ собственного изобретения в рамках внедрения технологии «ЭкоСодерберг» вместо зарубежных аналогов ввиду лучших показателей эффективности, как с точки зрения экологических параметров, так и экономичности», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.