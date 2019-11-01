Время «переобувать» автомобили: в Иркутске продажи зимней резины выросли на 29%

В России пришло время «переобувать» автомобили. По сравнению с прошлым годом водители в Иркутске стали активнее заниматься вопросом покупки зимних шин: спрос увеличился на 45% за год, а предложение – на 15%. При этом стоимость зимних шин выросла на 10% и составила 10 200 рублей.

В Иркутске за год продажи зимней резины увеличились на 29%. В целом по России рост продаж составил 17% за год. Лидером по объему сделок стал Красноярск, где шины стали покупать на 68% активнее. Далее идут Ростов-на-Дону и Воронеж – 34% и 31% соответственно. Снижение отмечено только в Краснодаре (-9%), а Саратов стал единственным городом, где объем продаж остался на уровне октября 2018 года.

Предложение также увеличилось за год, 15% по стране. Жители почти всех (22 из 23) крупнейших городов стати предлагать зимнюю резину чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (69%), Ульяновск (64%) и Воронеж (50%). Снижение предложение отмечено только в Уфе – на 22% за год.