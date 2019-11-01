Новые объекты инфраструктуры предложили построить в Иркутске, Иркутском районе и Тулуне

Первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук представил информацию об окончании разработки проекта научно-исследовательской работы «Внесение изменений в схему территориального планирования Иркутского районного муниципального образования», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В ней отражена потребность в строительстве социальных объектов, развития транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры с учетом тенденции роста населения Иркутского района. Члены президиума Градостроительного совета предложили доработать данный проект с учетом замечаний и пожеланий.

Поддержано было предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с законодательством для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем и универсальным залом в Тулуне. Возводить объект планирует Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы благоустройства территории строящегося в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал».