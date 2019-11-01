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В Иркутске застройщик обманул 20 дольщиков на более чем 18 млн рублей

1 ноября 2019

Генерального директора коммерческой фирмы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В результате его действий причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей. Сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник при отсутствии документов на земельном участке начал строительство многоквартирных домов на деньги, полученные путем обмана граждан. Он заключил с последними договоры инвестирования и предварительной купли-продажи на приобретение квартир в строящемся жилом комплексе. В результате не построив объекты, похитил денежные средства потерпевших, а данный земельный участок продал третьим лицам.

 


/ СИА /
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