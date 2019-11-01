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Досрочно сданы в эксплуатацию два участка трассы «Сибирь» в Тулунском и Куйтунском районах

1 ноября 2019

На участке км 1477+440 – км 1485+800 восстановлено земляное полотно, верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебёночно мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины и кюветы. Восстановлена система водоотвода. Аналогичные работы проведены на км 1555 – км 1560, сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

Кроме того, на этих участках трассы Р-255 «Сибирь» отремонтировано 11 водопропускных труб и 5 шт дорожники заменили на новые. Обустроено 9 пересечений и примыканий второстепенных дорог. На всей протяжённости капитального ремонта для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 75 новых дорожных знаков и около 500 сигнальных столбиков. Установлено 5982 погонных метров барьерного ограждения. Дорожная разметка нанесена термопластиком. Вдоль федеральной трассы на участке км 1555 – км 1560 в Куйтунском районе переустроено дорожное освещение и отремонтировано 6 лестничных сходов.

 


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