Главную ёлку Иркутска начнут устанавливать в середине ноября

До 17 ноября в сквере имени Кирова приступят к монтажу 25-метрового каркаса главной елки. Кроме этого, на площади планируют установку ледяных входных групп, горок, а также более 20 фигур мультипликационных героев. Об сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

– Завершается формирование перечня основных праздничных мероприятий. На стадии утверждения находится новая новогодняя символика. В этом году основной идеей предстоящего праздника стали тепло и уют семьи. Варианты новогодних баннерных растяжек и конструкций, печатной и сувенирной продукции, открыток, листовок и плакатов до 11 ноября будут размещены на официальном сайте администрации Иркутска , – уточнил заммэра.

На заседании также обсудили вопросы подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в округах Иркутска. Планируется праздничное оформление общественных пространств, которые благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», организация на них народных гуляний. Также предусмотрено проведение дворовых праздников.