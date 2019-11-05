Новые правила введены для водителей автобусов с ноября

С 1 ноября в нашей стране усиливается безопасность пассажирских перевозок - расширяется перечень обязанностей водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также устанавливаются новые штрафы за их нарушение. Сообщается на сайт Госдумы.

С 1 ноября владельцы частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, обязаны установить тахографы. Одновременно с этим требованием вступают в силу и штрафы за его нарушение. Они различаются для водителей и для владельцев транспортных компаний.

По новой редакции статьи КоАП «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей» (11.23) для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка вырастет до 3–5 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. рублей).

Должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (действует 5–10 тыс. рублей), индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а юридических лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

До вступления в силу этого закона максимальная санкция по данной статье не превышала 3 тыс. рублей, и штраф за подобные нарушения платил фактически сам водитель.