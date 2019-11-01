Азиатско-Тихоокеанский Банк приступил к выдаче социальных карт «Приморец»

1 ноября 2019 года карту «Приморец» можно получить во всех отделениях Банка Приморского края. Карта предусмотрена для льготных категорий граждан и выдается в любом отделении АТБ по предъявлению паспорта, СНИЛС и документа, подтверждающего льготный статус.

Карта «Приморец» платежной системы «Мир» объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты для льготной категории граждан, позволяющей ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, а также получать пенсионные и социальные выплаты и осуществлять безналичную оплату товаров и услуг.

Кроме того, владелец данной карты сможет воспользоваться многочисленными программами лояльности партнеров, включающие в себя скидки в торговых сетях, магазинах и аптеках.

- АТБ является официальным Банком проекта «Приморец» и нам приятно, что его удалось реализовать в столь короткие сроки. Это действительно значимый и важный проект для Приморского края и его жителей. Мы видим, как растет количество партнеров проекта, подключаются крупные торговые сети, аптеки, муниципальные предприятия и другие банки. Это говорит лишь об одном, что проект «Приморец» востребован, а рост количества его партнеров, участников и клиентов всего лишь дело времени. Сейчас карты «Приморец» доступны во всех отделения АТБ Приморского края. Мы приглашаем жителей Приморья, относящихся к льготной категории граждан, оформить карту и воспользоваться всеми ее преимуществами, так как это современный, а главное выгодный платежный инструмент, позволяющий не только экономить, но и получать прибыль, - рассказал Председатель Правления Сергей Аврамов.

Оформить дебетовую карту Мир «Приморец» смогут все льготные категории граждан, достигшие возраста 14 лет.

Важно отметить, что выпуск карты «Приморец» и её годовое обслуживание производятся бесплатно. Получить карту можно за несколько минут в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка в Приморском крае.

По карте АТБ «Приморец» помимо скидок, предусмотренных в крупных торговых сетях, осуществляется ежемесячное начисление процентов на остаток по счету в размере до 7% годовых. Кроме того, по карте предусмотрен ежемесячный возврат до 5% от сумм покупок в аптеках.

Снимать наличные денежные средства по карте можно бесплатно в банкоматах любых банков России.