Беру рассказал, как россияне использовали бонусы СПАСИБО для покупок на маркетплейсе

Маркетплейс Беру впервые раскрыл количество бонусов СПАСИБО, списанных пользователями. Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» копят бонусы, которые начисляются за совершенные покупки, и обменивают их на скидки по схеме «один бонус = один рубль».
Возможность обменять бонусы СПАСИБО на скидку появилась на Беру в мае этого года. Так, пользователи маркетплейса могут оплатить ими до 99% от стоимости заказа.
Чаще всего таким образом совершали заказы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа и Нижнего Новгорода. Рекорд по количеству бонусов, списанных на один товар, установил столичный пользователь: на 133 190 бонусов СПАСИБО он купил кофемашину Jura. Но больше всего бонусов за один раз – 197 159 – списал житель Санкт-Петербурга, чтобы приобрести три белых iPhone 11.
Стоит отметить, что бонусы СПАСИБО обменивали на абсолютно разные товары: от 15 килограммов собачьего корма, кофейных зерен и детской коляски до Яндекс.Станции, газового котла и сварочного аппарата.
«Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» пользуется особой популярностью у пользователей Беру, и мы очень рады, что можем сделать им такое предложение. У нас покупали за 1 рубль как баночку детского питания, так и дорогостоящие смартфоны. Мы распространяем этот способ оплаты практически на все категории товаров, что делает покупки на маркетплейсе еще выгоднее», — отметил Владислав Свириденко, директор по маркетингу Группы компаний Яндекс.Маркет.
Купить товар со скидкой за бонусы СПАСИБО легко: надо лишь при оформлении заказа выбрать этот способ оплаты. При наличии достаточной суммы бонусов, товар можно приобрести всего за один рубль, списав бонусы на оставшуюся часть. В случае возврата товара, они вернутся на бонусный счет.
Кроме того, можно накопить бонусы, если расплачиваться на Беру картой Сбербанка – за первую покупку начисляется 1% от суммы, а за каждую вторую – уже целых 5%. Главное – успеть сделать оба заказа в течение 30 дней.