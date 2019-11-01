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Банк «Открытие» запустил сервис Mir Pay

1 ноября 2019

Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир».

Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка.


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