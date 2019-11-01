Новости

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар в Иркутске

1 ноября 2019

 

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке контрагентов», который состоится 20 ноября в г. Иркутске. 

На семинаре будут освещены изменения в Федеральном законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 01 января 2020 года, а также прочие планируемые изменения валютного законодательства. В ходе практической части специалисты Банка поделятся опытом по организации проверки контрагентов, дадут рекомендации и обозначат ключевые критерии проверок.

Читайте также:

#ВСМЫСЛЕ: вторая женская конференция пройдёт в Иркутске 16 ноября
29 октября 2019
Открытый вебинар «Основы цифровой этики в деловом общении» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ
28 октября 2019

«Валютное законодательство России постоянно развивается – в него вносятся уточнения, корректировки по проверке контрагентов и прочие изменения. Сегодня как никогда важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Имея огромный опыт в сопровождении внешнеэкономической деятельности, Примсоцбанк традиционно помогает своим клиентам быть в курсе последних изменений и делится с ними практическими советами, – рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". – Мы стремимся поддержать не только своих действующих клиентов, но и все компании которые связаны с ВЭД, в том числе специалистов этого направления других банков».

Семинар пройдет 20 ноября, в 14:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 156, гостиничный комплекс «Байкал - Северное море», конференц-зал, 8 этаж. Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефону: 8 (3952)500-355 (вн. 137), моб. 8-950-111-92-16 или на сайте банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (77)


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании