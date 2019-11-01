Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар в Иркутске

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке контрагентов», который состоится 20 ноября в г. Иркутске.

На семинаре будут освещены изменения в Федеральном законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 01 января 2020 года, а также прочие планируемые изменения валютного законодательства. В ходе практической части специалисты Банка поделятся опытом по организации проверки контрагентов, дадут рекомендации и обозначат ключевые критерии проверок.

«Валютное законодательство России постоянно развивается – в него вносятся уточнения, корректировки по проверке контрагентов и прочие изменения. Сегодня как никогда важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Имея огромный опыт в сопровождении внешнеэкономической деятельности, Примсоцбанк традиционно помогает своим клиентам быть в курсе последних изменений и делится с ними практическими советами, – рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". – Мы стремимся поддержать не только своих действующих клиентов, но и все компании которые связаны с ВЭД, в том числе специалистов этого направления других банков».

Семинар пройдет 20 ноября, в 14:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 156, гостиничный комплекс «Байкал - Северное море», конференц-зал, 8 этаж. Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефону: 8 (3952)500-355 (вн. 137), моб. 8-950-111-92-16 или на сайте банка.