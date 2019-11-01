Новости

ПСБ банк сообщил режим работы офисов в ноябрьские праздники 2019

1 ноября 2019

В связи с празднованием Дня Народного единства график работы ПСБ банка изменится. Офисы банка не будут работать 4 ноября, обслуживание физических и юридических лиц не осуществляется.

Ознакомиться с режимом работы офисов 4 ноября вы можете на нашем сайте в разделе «Офисы и банкоматы».

Читайте также:

Как работает банк ВТБ в ноябрьские праздники 2019
1 ноября 2019
Как работает банк «Открытие» в ноябрьские праздники 2019
31 октября 2019

Банк обращает внимание, что в связи с праздничными днями дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому кредиту скорректирована. Если дата оплаты вашего потребительского кредита установлена в период 4 ноября, то списание денежных средств произойдет 5 ноября. Закрытие или пролонгация вкладов, выпадающие на 4 ноября, произойдет 5 ноября 2019 года.

В праздничные дни альтернативой банковскому офису станут интернет-банк, мобильный банк, круглосуточный контакт-центр и банкоматная сеть – все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации, совершенные 4 ноября, будут обработаны 5 ноября 2019 года.

Ежедневно и круглосуточно клиентам ПСБ банка доступны сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка и совершить денежный перевод с карты на карту.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в ноябрьские праздники 2019":
Все материалы сюжета (15)


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании