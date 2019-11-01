ПСБ банк сообщил режим работы офисов в ноябрьские праздники 2019

В связи с празднованием Дня Народного единства график работы ПСБ банка изменится. Офисы банка не будут работать 4 ноября, обслуживание физических и юридических лиц не осуществляется.

Ознакомиться с режимом работы офисов 4 ноября вы можете на нашем сайте в разделе «Офисы и банкоматы».

Банк обращает внимание, что в связи с праздничными днями дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому кредиту скорректирована. Если дата оплаты вашего потребительского кредита установлена в период 4 ноября, то списание денежных средств произойдет 5 ноября. Закрытие или пролонгация вкладов, выпадающие на 4 ноября, произойдет 5 ноября 2019 года.

В праздничные дни альтернативой банковскому офису станут интернет-банк, мобильный банк, круглосуточный контакт-центр и банкоматная сеть – все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации, совершенные 4 ноября, будут обработаны 5 ноября 2019 года.

Ежедневно и круглосуточно клиентам ПСБ банка доступны сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка и совершить денежный перевод с карты на карту.