Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее

3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ при участии АО «Россельхозбанк» в качестве главного спонсора во второй раз состоится большой городской фестиваль для людей среднего и старшего возраста «Young Old: новые старшие». Цель уникального события городского масштаба – показать участникам реальные стратегии успеха в старшем возрасте, научить гостей жить счастливо, добиваться поставленных целей и «быть в тренде». На площадке фестиваля современная культура, экстремальный спорт и творчество будут переплетены с серьезными разговорами о роли и месте старшего поколения в жизни и о вызовах, встающих перед ним.
Лекции от авторитетных экспертов в области психологии, карьеры, медицины, социальных наук и моды, вдохновляющие выступления старших, добившихся успеха в зрелом возрасте, большая танцевальная программа, сессии по лидерству, ярмарка волонтерских организаций, «быстрые свидания» – все это и многое другое призваны помочь гостям фестиваля найти пути творческой и жизненной самореализации. Большая часть программы посвящена стратегиям успеха старшего поколения и борьбе с дискриминацией по возрасту. Два дня при поддержке Россельхозбанка будут проходить вдохновляющие выступления людей, которые ломают стереотипы и своим примером показывают, что и после 50 лет можно и нужно жить ярко.
«РСХБ – социально ориентированный банк, мы уделяем особое внимание работе с клиентами старшего возраста. Мы считаем, что выход на заслуженный отдых – вовсе не повод прекращать активную жизнь, и разработали целую линейку специальных банковских продуктов для пенсионеров, включая кредитование по сниженной ставке. Популярностью пользуется «Пенсионная карта», которая, при переводе на нее пенсии, позволяет получать дополнительный доход на остаток средств на счете. Наш кредит «Пенсионный» могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры не старше 75 лет. Его можно взять на неотложные нужды без подтверждения целевого использования. А если гражданин является клиентом Банка и в нем же получает пенсию, тогда у него есть возможность получить кредит по более низкой ставке. Также наши клиенты могут открыть вклады «Пенсионный доход» или «Пенсионный Плюс», – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
3 ноября фестиваль начнется с серии мотивационных лекций от героев сообщества Young Old. Легенда отечественного скейтбординга Ашот Шабоян расскажет о возвращении в спорт после долгого перерыва и покорении новых высот; предприниматель Елена Росяева – о своем бизнесе, начатом в 50 лет, и планах стать профессиональным спортсменом-триатлонистом, а мотогонщик Валентин Кузьмин – о том, что экстремальный спорт – это дело не только молодых.
Новые поколения старших во всем мире завоевывают интернет, пространство подиумов и глянца, сферы современного искусства, технологий, бизнеса и стартапов. Своей историей успеха на фестивале поделится эпатажный Instagram-блогер Ольга Никитина.
Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук РАНХиГС и один из самых известных политологов в России, выступит по теме «Смена поколений: Кто делает современную политику – молодые или старшие?»; социолог Дмитрий Рогозин вместе с артистом и комиком Евгением Сидоровым проведут шоу в жанре стенд-ап о восприятии возраста, а тренер Михаил Кларин и профессор бизнес-школы «Сколково» Елизавета Садова поднимут вопрос профессионального признания в зрелом возрасте.
Завершит день выступление тренера по осознанности Лары Боруздиной в форме музыкальной и словесной битвы ценностей «Молодость vs старость».
4 ноября ведущий специалист в России по философским вопросам развития медицины и технологий Елена Брызгалина расскажет о старости в эпоху развития биотехнологий и перспективах «общества долголетия», в которое мы вступаем. Художник, дизайнер и телеведущий Алексей Бегак поделится секретами о том, как совмещать творчество, карьеру и семью.
Немало внимания будет уделено и стилю. Историк моды Максим Муратов расскажет о последних трендах, а создатель агентства возрастных моделей OLDUSHKA Игорь Гавар проведет лекцию на тему «Уличный стиль: яркий образ и индивидуальность». Участниками будут в том числе модели агентства Наталья Балахнина, Инна Валентик, Юрий Тарасов и Владимир Сосновцев, которые наглядно демонстрируют, что самобытный стиль и элегантность не зависят от возраста.
Большая зона фестиваля будет выделена для танцев. Над программой работали проект «Московское долголетие» и хореограф Павел Собирай. Гостей в выходные ждут мастер-классы по владению телом и основным танцевальным движениям, занятия по сальсе, бачате, свингу, танго нуэво и другим направлениям.
На фестивале также пройдет фотовыставка Евгении Бабской. Это серия работ, посвященных женскому телу, восприятию красоты и телесности в старшем возрасте. Моделями выступили женщины возраста 50+ из числа добровольцев. Основная идея в том, чтобы разрушить стереотипы, показать, что изменения – это истинная красота, и это нормально.
Главный спонсор фестиваля: АО «Россельхозбанк».
Основные партнеры фестиваля: Культурный центр ЗИЛ, проект Департамента труда и социальной защиты «Московское долголетие», ПАО «Ростелеком» и проект «Азбука интернета», благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Подробную программу и состав участников можно посмотреть на сайте young-old.ru.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.