Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее

3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ при участии АО «Россельхозбанк» в качестве главного спонсора во второй раз состоится большой городской фестиваль для людей среднего и старшего возраста «Young Old: новые старшие». Цель уникального события городского масштаба – показать участникам реальные стратегии успеха в старшем возрасте, научить гостей жить счастливо, добиваться поставленных целей и «быть в тренде». На площадке фестиваля современная культура, экстремальный спорт и творчество будут переплетены с серьезными разговорами о роли и месте старшего поколения в жизни и о вызовах, встающих перед ним.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.