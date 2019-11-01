Модельная библиотека открылась в селе Бугульдейка Ольхонского района

Модельная библиотека открылась в селе Бугульдейка Ольхонского района. Это одна из шести модельных библиотек Иркутской области, которые создают в рамках реализации Национального проекта «Культура».

Здание библиотеки было построено в 1967 году. Для нее был разработан дизайн-проект современного библиотечного пространства с возможностью трансформации. Проект разрабатывался исходя из потребностей местного сообщества и в соответствии с требованиями Модельного стандарта.

В современной библиотеке появились новые комфортные зоны для чтения, обучения, творчества. Детский зал оборудован игровой зоной, мобильными детскими витринами и книжными полками, детскими креслами, столами и диванами для чтения, игр и хобби. Молодежный зал предназначен для индивидуальной работы за компьютером, местами для обучения и общения, чтения книг. Он оборудован многофункциональной мебелью: модульными стеллажами, витринами, столами, удобными диванами и креслами. В основном зале также расположены модульные стеллажи, диваны, кресла и столы для проведения мастер-классов, общения читателей в клубах по интересам, прочтения книг.

Для создания современного пространства по индивидуальному заказу была изготовлена современная многофункциональная мебель, позволяющая создать комфортное пространство для всех категорий пользователей. В библиотеке оборудованы зоны для отдыха с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, закуплено новое оборудование: МФУ, проекторы, принтеры, акустическая система. В ходе модернизации помещение было приспособлено для использования маломобильными группами населения.

Книжный фонд библиотеки пополнился на 1453 экземпляра.