Новости

Модельная библиотека открылась в селе Бугульдейка Ольхонского района

1 ноября 2019

Модельная библиотека открылась в селе Бугульдейка Ольхонского района. Это одна из шести модельных библиотек Иркутской области, которые создают в рамках реализации Национального проекта «Культура».

Здание библиотеки было построено в 1967 году. Для нее был разработан дизайн-проект современного библиотечного пространства с возможностью трансформации. Проект разрабатывался исходя из потребностей местного сообщества и в соответствии с требованиями Модельного стандарта.

В современной библиотеке появились новые комфортные зоны для чтения, обучения, творчества. Детский зал оборудован игровой зоной, мобильными детскими витринами и книжными полками, детскими креслами, столами и диванами для чтения, игр и хобби. Молодежный зал предназначен для индивидуальной работы за компьютером, местами для обучения и общения, чтения книг. Он оборудован многофункциональной мебелью: модульными стеллажами, витринами, столами, удобными диванами и креслами. В основном зале также расположены модульные стеллажи, диваны, кресла и столы для проведения мастер-классов, общения читателей в клубах по интересам, прочтения книг.

Для создания современного пространства по индивидуальному заказу была изготовлена современная многофункциональная мебель, позволяющая создать комфортное пространство для всех категорий пользователей. В библиотеке оборудованы зоны для отдыха с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, закуплено новое оборудование: МФУ, проекторы, принтеры, акустическая система. В ходе модернизации помещение было приспособлено для использования маломобильными группами населения.

Книжный фонд библиотеки пополнился на 1453 экземпляра.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании