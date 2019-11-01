Управление ГИБДД по Иркутской области возглавил Григорий Крепель

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области возглавил полковник полиции Григорий Крепель.

Как сообщает пресс-служба регионального главка полиции, Григорий Павлович Крепель родился 20 сентября 1965 года в городе Черемхово Иркутской области. Имеет высшее техническое образование.

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности инженера подотдела организации движения и дорожной инспекции ОГАИ УВД Иркутской области.

С 1996 по 2004 годы проходил службу в подразделении Управления Госавтоинспекции Иркутской области, занимая должности от старшего инженера подотдела организации движения и дорожной инспекции ОГАИ до начальника отдела организации движения.

С 2004 по 2011 годы возглавлял отдел дорожной инспекции и организации движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Иркутской области.

С октября 2011 года Григорий Крепель был замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Женат, воспитал двоих сыновей.