«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию

Ровшан Аскеров, знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?».

Фото: А. Фёдоров

«В такой высокотехнологичной отрасли как нефтегазовая инновации необходимы. И здесь не подходит выражение "новое – это хорошо забытое старое"», – уверен Ровшан Аскеров, знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?» и хедлайнер IV Научно-технической конференции ИНК. Настоящих инноваторов видно сразу: они по-хорошему одержимы идеей, им близка тема постоянных улучшений, и многие открытия они делают без денежной мотивации – лишь потому, что им интересно. К сожалению, таких людей немного – по разным оценкам не более 10%. Можно ли «сверху» заставить сотрудников думать инновационно? Что дают инновации бизнесу? И насколько налоговые льготы способствуют развитию инноваций в нефтяной отрасли, обсудили на IV НТК.

«В ИНК нет маленьких проектов»

Марина Седых, генеральный директор ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Марина Седых, генеральный директор ИНК:

– Одна из ценностей компании – это лидерство. Мы стремимся вперед, вдохновляем других личным своим примером, инициируя улучшения и не останавливаясь на достигнутом. Цель научно-технической конференции – это поиск прорывных идей, которые будут способствовать развитию компании. За 4 года, которые проводятся конференция, были представлены 170 проектов, 55 из которых нашли свое применение. Один из проектов открыл целую новую отрасль в компании. В ИНК нет локальных или маленьких проектов – они все направлены на развитие. Руководство ИНК поддерживает активность сотрудников, ведь именно благодаря ей формируется инновационная среда, укрепленная высокими технологиями, и мотивированная команда профессионалов, а это – главный актив группы компаний ИНК.

«В гонке технологий проиграет тот, кто в ней не участвует»

Руслан Салихов, заместитель главного инженера ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Руслан Салихов, заместитель главного инженера ИНК:

– Не секрет, что мы сейчас живем в эпоху четвертой промышленной революции, в век развития искусственного интеллекта, нейросетей и глобальной промышленности, и наша компания должна идти в ногу со временем, оптимизировать и интеллектуализировать наши процессы. ИНК-идея – это площадка для того, чтобы каждый сотрудник имел возможность самореализовываться, развивать себя и компанию. В гонке технологий проиграет тот, кто в ней не участвует, поэтому не хотелось бы, чтобы мы останавливались на достигнутом. Знаменитый промышленник XX века Аристотель Онассис говорил, что мы не должны тешить себя надеждой на то, что море успокоится – мы должны научиться ходить под сильным ветром.

«Нам нужны люди, которые создают инновационную среду»

Владислав Поздышев, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Владислав Поздышев, заместитель генерального директора по управлению персоналом, ИНК:

– В нашей компании нужны люди, которые создают инновационную среду. Все прекрасно знают, что такое эффективность. Это соотношение достигнутого результата к понесенным затратам. Если сотрудник думает о том, как ему прикладывать меньше усилий и получать при этом больший результат, можно ли сказать, что он думает инновационно? – Безусловно. И, конечно, комфортнее работать в такой среде, где каждый задумывается, что он может улучшить в том, что делает. Поэтому инновационное мышление является для нас не менее важным, чем сами по себе инновации. И это не вопрос «вертикали» – не нужно ждать, пока директор компании скажет, что пора применять инновационный подход. Думать инновационно можно когда и где угодно: на работе, дома, в спорте или в хобби. Все зависит от того, как вы к себе относитесь – вы предприниматель относительно своих собственных ресурсов или вы человек, который раздает их направо и налево.

«Одних лишь льгот для появления инноваций недостаточно»

Игорь Шпуров, директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».

Фото: А. Фёдоров

Игорь Шпуров, директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»:

– Совсем недавно в России, впервые за последние лет двадцать, была проведена инвентаризация трудноизвлекаемых запасов нефти. Она прошла не по всем месторождениям, достаточно большое количество их остались за периметром, тем не менее, основные запасы были подсчитаны и составляют 28,9 млрд тонн нефти. Из них 32% являются нерентабельными. Мы привыкли, чуть что, говорить «Дайте льготы». Но льготы есть – результатов нет. Потому что нерентабельные запасы – это означает, что у нас нет технологий, позволяющих экономически эффективно добывать эту нефть. Дифференциация налоговых условий – это следующий этап, но это задача других ведомств. Льготы будут полезны лишь в том случае, если они приведут к созданию технологий. А для этого требуется стратегическое мышление.

В обиходе мы называем нефть и газ полезными ископаемыми, но для нефтяников газ – «вредное» ископаемое, а при добыче газа «вредной» является нефть. Для того, чтобы эффективно использовать обы ресурса, компания должна находиться на достаточно высоком уровне развития. Ведущие мировые компании пошли дальше – они начали работать над колоссально интересной идеей – добычей твердых полезных ископаемых, таких как уран и литий – попутно с нефтью. Такой проект есть и у ИНК, это говорит о многом.

«Для классного проекта нужны люди разных профессий»

Евгений Чертовских, руководитель службы нефтепромысловой химии и контроля качества УВС, руководитель проекта «Рассолы», ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Евгений Чертовских, руководитель службы нефтепромысловой химии и контроля качества УВС, руководитель проекта «Рассолы», ИНК:

– Я представляю команду, которая у нас в компании занимается литиевым проектом, (проектом по извлечению и переработке гидроминерального сырья), он сейчас «на слуху». Как мы к этому пришли. Я работал оператором по добыче и исследованию скважин и параллельно занимался наукой, изучал пластовые воды.

Известно, что отложения солей – одна из причин отказа оборудования. Мои прямые руководители, которые работали раньше в Западной Сибири, привыкли к тому, что отложения солей – это карбонат, как накипь в чайнике, и отмываются соляной кислотой. Поэтому когда скважины начали засоряться, в них стали закачивать соляную кислоту. Но наши воды абсолютно не похожи на воды Западной Сибири, и кислота не помогала. Я выработал свои предложения, которые мы начали использовать после успешного проведения исследований.

Но это не все. Когда ты погружен в инновационную среду, общаешься с учеными, неизбежно начинаешь задаваться вопросом «А что еще можно сделать?». Мы стали изучать микрокомпоненты, содержащиеся в пластовых водах, и результаты исследования представили на конференции молодых специалистов в 2016 году. Нас услышало руководство ИНК – это очень важно – и сегодня мы имеем проект с пилотными установками и продуктами, на 90% представляем себе технологию.

Когда ты начинаешь разрабатывать новое направление, для людей, с которыми ты работаешь, это тоже, как правило, «темный лес». Чтобы сделать классный проект, нужны люди других профессий, с другим опытом, ты не должен составлять команду из людей, похожих на себя и думающих так же, как ты. Люди должны дополнять друг друга, пусть даже тебе с ними иногда будет сложно.

«Нужно, чтобы коллеги задавали неудобные вопросы»

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Илья Новоселов, председатель секции «Экономика, финансы и коммерция»:

– В этом году у нас было не так много докладов, но мы взяли не количеством, а качеством. Доклады ребят, которые работают в ИНК, были на хорошем уровне. Конечно, есть вопросы, которые требуют обсуждения, и есть не замечание, но пожелание – выступающим тренироваться в искусстве презентации. Попробовать чтобы коллеги сымитировали работу комиссии, задали неудобные вопросы. Но в целом, любое из предложений можно прямо сейчас брать и внедрять. Выступления ребят из института, конечно, отличаются от того, что транслируют наши работники. Студентам участие в НТК полезно тем, что позволяет понять, как работает, чем живет реальное предприятие. Мы, в свою очередь, готовы давать им такую возможность, ведь эти кадры готовят для нас.

«Нужно думать не о нефтедобыче, а о новых продуктах»

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Евгений Милов, председатель секции «Менеджмент: системы управления, оптимизация процессов, документооборот»:

– Если говорить о каких-то инновационных идеях, то интересно было бы подумать как раз не о нефтедобыче. Не уверен, что можно серьезно продвинуться в разработке новых технологий добычи, например. Потому что много кто и давно над этим работает, а ты начинаешь все с нуля. Нужны идеи, которые можно было бы развивать на уже имеющейся базе. Поэтому имеет смысл подумать, например, о том, что еще могла бы производить компания, добывающая нефть. У нас так получилось с рассолами, когда мы увидели, что с водой как с продуктом тоже можно работать, извлекая ценные компоненты. Вот это интересно – диверсификация. Когда компания имеет в своем портфеле разработки, которые несут новые возможностями для развития бизнеса, которые повышают его устойчивость и улучшают стратегические перспективы.

«Объем вложений в инновации говорит о степени развитости компании»

Четвертая научно-техническая конференция ИНК.

Фото: А. Фёдоров

Марат Хусаинов, директор консалтинговой компании «Лин Вектор» (г. Набережные Челны):

– Давно и не нами сказано, что выживание не является обязанностью компаний. Мы видим, что конкуренция растет, коридор возможностей сужается при текущем уровне эффективности. Поэтому мы вынуждены искать новые возможности, создавать инновации.

Тот или иной объем вложений в инновации говорит о степени развитости компании. В нефтегазовой сфере это очень хорошо видно. Например, среди подрядных организаций есть такие, в которых нет не то что выстроенных процессов обучения и развития персонала – там текучесть до 50% в год. Понятно, что они ориентированы в первую очередь на выживание. Но если компания более-менее решила эту задачу и хочет развиваться дальше, то работа с инновациями становится ее обязанностью, требованием для ее дальнейшего существования. Собственники и руководители крупных компаний это хорошо понимают. Лично мне импонирует то, что это касается не только технологий и оборудования – того, что принесет прямой экономический результат, но и таких понятий как культура компании, формирование управленческих команд.

Справка

Четвертая научно-техническая конференция (НТК), организатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоялась 30-31 октября 2019 года. Цель конференции – поиск прорывных идей и решений актуальных проблем бизнеса. В числе ключевых требований к проектам – привязка к конкретному производственному объекту или процессу, отражение путей и условий внедрения новшества и расчет экономического эффекта.