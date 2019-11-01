Ноябрь: что изменится для россиян?

Новый месяц несет с собой несколько важных изменений, которые позже могут оказать влияние на повседневную жизнь каждого из нас. Вот кое-что из того, о чем нужно знать.

Суверенный интернет: что это?

С 1 ноября в России начался переход операторов на национальную доменную зону. Это делается во имя глобальной идеи формирования единой национальной Сети в России. Исходя из идеи властей, Рунет теперь будет на 100% защищен и сможет работать, даже если извне ему перестанут помогать. Но это сценарий фактически на случай войны, а ее не предвидится. Зачем тогда все это нужно? При наличии «угроз» Роскомнадзор сможет в ручном режиме управлять сетями, поскольку он будет обладать полной информацией о точках обмена данными, маршрутизации сети. Обойти блокировки станет сложнее.

Микрокредиты: под залог жилья больше не дадут

В ноябре вступает в силу нормативный акт, согласно которому микрофинансовые организации больше не смогут выдавать кредиты под залог жилья. Возможность занять тут останется только под залог нежилой недвижимости, но таких желающих, понятное дело, не окажется: слишком высокий процент переплаты. В принципе, идея хорошая, она направлена на защиту заемщика.

Контроль за «молочкой»: готовимся к росту цен

В этом месяце становится актуальной ветеринарная сертификация для молочной продукции от питьевого молока до продуктов на его основе. Теоретически мера призвана бороться с фальсификатом, но на практике она «выдавит» с рынка небольших поставщиков, которым не по карману платить комиссию. Кроме того, производители, как обычно, переложат свои издержки на плечи потребителя, а это значит, что вся линейка «молочки» станет дороже. Стоит, похоже, приготовиться к удорожанию продуктов на 3-5%. Это для начала.

Грузоперевозки: без тахографа нельзя

С ноября 2019 года все без исключения грузовые автомобили должны быть оснащены тахографами — приборами, которые отслеживают скорость движения, пробег, фазы работы и отдыха водителя. За отсутствие тахографа предусмотрены штрафные наказания.

Пошлины на нефть станут выше, но это проблема экспортеров

С 1 ноября в России выросли пошлины на экспорт нефти. Теперь они составляют $88,3 за тонну против $87,2 за тонну ранее. На внутренних ценах на бензин это не скажется никак. Это больше проблема экспортеров, которые немного изменят поток поступлений финансов в бюджет и в свой карман.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»